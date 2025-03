Anche Roscigno chiede l’istituzione di un Commissariato di Polizia nel Vallo di Diano

Il Comune di Roscigno, guidato dal sindaco Pino Palmieri, ha deliberato a favore dell’ istituzione di un Commissariato di Polizia di Stato nel Vallo di Diano, vista l’esigenza reale e l’urgenza di presidiare il territorio del Vallo di Diano ed i territori limitrofi del Golfo di Policastro- zona del Bussento, della zona del Tanagro e della Valle del Calore.

Una vasta area geografica

Si tratta di una vasta area geografica con una popolazione complessiva superiore a 110.000 abitanti, che si estende a Sud della provincia di Salerno, confinante con la Basilicata e la Calabria. Si tratta, anche di un territorio attraversato dall’asse autostradale che lo rende facilmente raggiungibile e “consente, si legge ancora sulla delibera di giunta, facili e “comode” interconnessioni a tutti i livelli, un territorio cosiddetto “vergine” e molto interessato dalle organizzazioni malavitose, le quali, trovano sempre più spesso terreno fertile per le loro illecite attività e di conseguenza, espandere le loro zone di influenza”. Tutto questo, da sempre, determina una situazione sempre più critica per la sicurezza e il controllo dei flussi malavitosi nel Vallo di Diano e nei territori contigui, in quanto il più vicino Commissariato di Polizia di Stato si trova a Battipaglia.

Da non tralasciare anche la relazione della Direzione Investigativa Antimafia, che ha evidenziato, come ormai “in modo netto ed inequivocabile il Vallo di Diano sia diventato, negli ultimi anni, sempre più un territorio di grande interesse per il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti e teatro di attività illecite quali, riciclaggio, gravi e reiterati reati ambientali che stanno apportando evidenti e gravi danni all’ecosistema del territorio”. A preoccupare adesso anche il crescente fenomeno di furti in abitazioni ed anche in attività commerciali ed industriali che sta diventando una vera e propria emergenza per il Vallo di Diano.

La deliberazione di Roscigno si va ad aggiungere a quella di altri centri che chiedono maggiore sicurezza sul territorio. Nei giorni scorsi anche l’assessore Federico Marisa e il consigliere Luigi Morello del Comune di Teggiano, avevano indirizzato una lettera all’Onorevole Pino Bicchielli, Vicepresidente del gruppo Noi Moderati alla Camera dei Deputati e capogruppo in commissione Difesa, esprimendo la necessità impellente di istituire un Commissariato di Polizia nel Vallo di Diano.