Richiesta urgente di un Commissariato di Polizia nel Vallo di Diano: inviata lettera all’Onorevole Bicchielli

L’Assessore alle Politiche Sociali Marisa Federico, il Consigliere Comunale Luigi Morello con delega ai Trasporti, Viabilità, Polizia Municipale, Sicurezza Urbana, Sport, unitamente al coordinatore di Zona Antonio Casale, la cittadinanza, le autorità locali e al gruppo di Noi Moderati Vallo di Diano hanno indirizzato una lettera all’Onorevole Pino Bicchielli, Vicepresidente del gruppo Noi Moderati alla Camera dei Deputati e capogruppo in commissione Difesa, esprimendo la necessità impellente di istituire un Commissariato di Polizia nel Vallo di Diano.

La richiesta

“A nome dell’assessore Federico Marisa e del consigliere Morello Luigi del Comune di Teggiano desideriamo portare alla Sua attenzione la necessità urgente di istituire un Commissariato di Polizia nel Vallo di Diano”, si legge nella richiesta. Il territorio, comprendente 16 comuni e circa 60.000 abitanti, è “ormai ostaggio di una crescente ondata di criminalità”, con un aumento preoccupante di furti, traffico di droga, smaltimento illecito di rifiuti e riciclaggio. L’assenza di un presidio di polizia adeguato, secondo il consigliere Morello e l’assessore Federico, rende difficile il controllo del territorio, alimentando un senso di insicurezza e sfiducia nella popolazione.

“Non possiamo più permettere che il nostro bellissimo Vallo di Diano diventi terra di nessuno – si legge nella missiva – dichiarano l’assessore e il consigliere –. La popolazione chiede interventi immediati e l’istituzione di un Commissariato di Polizia nel Vallo di Diano è ormai una necessità improrogabile. È fondamentale garantire un controllo più efficace del territorio ed una risposta tempestiva agli episodi criminosi che si susseguono con un’allarmante frequenza”.

“La sicurezza dei cittadini non può più farsi attendere”

Morello e Federico chiedono all’Onorevole Bicchielli di farsi portavoce di questa richiesta in Parlamento, attraverso un’interrogazione urgente o un’iniziativa legislativa. Richiedono inoltre un incremento dell’organico delle Forze dell’Ordine nel territorio, data la carenza che incide negativamente sulla prevenzione e il controllo. “La sicurezza dei nostri cittadini non può più attendere. La sicurezza è un diritto fondamentale che lo Stato ha il dovere di garantire”, concludono il consigliere Morello e l’assessore alle politiche sociali Federico, invitando l’onorevole Bicchielli a un incontro istituzionale presso il Comune di Teggiano per approfondire la questione e porre le basi per una proficua soluzione a beneficio di un vasto territorio e non solo di un singolo Comune. Il parlamentare salernitano ha accolto la richiesta annunciando la volontà di portare avanti questa battaglia di civiltà a tutela del territorio.