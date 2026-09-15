Almanacco del 15 settembre: meteo, eventi, santo del giorno e curiosità storiche nel Cilento

Martedì 15 settembre 2026 è il 258º giorno dell’anno secondo il calendario gregoriano: mancano ormai 107 giorni al 31 dicembre. Sul territorio cilentano la giornata si colloca in un momento di passaggio tra la coda della stagione estiva e le prime avvisaglie dell’autunno, con il territorio ancora animato da festival, rassegne culturali e appuntamenti enogastronomici diffusi tra costa ed entroterra. Ecco tutto quello che c’è da sapere per la giornata, tra previsioni del tempo, eventi in programma, la memoria liturgica e un tuffo nella storia.

Meteo in provincia di Salerno

La settimana si apre all’insegna di una fase di stabilità atmosferica, favorita dal transito di un promontorio anticiclonico di matrice atlantica che interessa il Mediterraneo centrale dopo il passaggio della perturbazione dei giorni scorsi. Sulla provincia di Salerno, e quindi anche sul Cilento, il 15 settembre dovrebbe presentarsi con cielo prevalentemente sereno al mattino, qualche velatura o nube sparsa nel pomeriggio e bel tempo in serata. Le temperature si mantengono gradevoli, con valori massimi attesi tra i 28 e i 30 gradi lungo la fascia costiera e minime intorno ai 20-21 gradi, mentre nelle zone interne il divario termico giorno-notte resta più marcato. I venti soffiano deboli o moderati dai quadranti settentrionali e il mare si mantiene poco mosso, condizioni ancora favorevoli per chi frequenta le spiagge del Cilento in questo scorcio di fine estate.

Le tendenze più recenti segnalano tuttavia un possibile cambiamento già a partire da mercoledì 16 settembre, con l’ingresso di correnti più instabili che potrebbero portare rovesci e temporali, soprattutto nelle zone interne della Campania. È quindi consigliabile seguire con attenzione gli aggiornamenti nei giorni immediatamente precedenti la pubblicazione.

Eventi in provincia di Salerno e nel Cilento

Il calendario di metà settembre nel Cilento resta particolarmente ricco. Prosegue infatti il Velia Teatro Festival, giunto alla XXIX edizione, che dal 7 al 17 settembre porta in scena al Castello Talamo Atenolfi di Castelnuovo Cilento spettacoli ispirati alle espressioni tragiche e comiche del teatro antico: il 15 settembre la rassegna è quindi pienamente in corso e resta un appuntamento consigliato per gli amanti della cultura classica.

Ad Agropoli continua per l’intero mese il Settembre Culturale, giunto alla XIX edizione, che porta nella cornice della Fornace Museo di Archeologia Industriale incontri con autori, giornalisti e artisti provenienti da tutta Italia: anche in questa data è possibile trovare appuntamenti in calendario.

Guardando ai prossimi giorni, si segnala l’avvicinarsi del Gelbison Beerfest, la prima edizione della festa dedicata alla birra che animerà l’area fieristica di Vallo della Lucania dal 16 al 20 e dal 24 al 27 settembre, tra degustazioni, musica dal vivo e intrattenimento in stile Oktoberfest.

Santo del giorno

Il 15 settembre la Chiesa cattolica celebra la memoria della Beata Maria Vergine Addolorata, ricordata ai piedi della croce accanto al Figlio nel momento della Passione e venerata come figura che, con la sua obbedienza, si contrappone alla disobbedienza della prima donna narrata nella Genesi, diventando così immagine di redenzione per l’umanità.

Nello stesso giorno il martirologio ricorda anche santa Caterina Fieschi Adorno, nobildonna genovese vissuta tra il 1447 e il 1510, che dopo un profondo cammino di conversione dedicò la propria vita all’assistenza dei poveri e dei malati, fondando un’opera di carità dedicata alla cura dei sofferenti nella Genova del Quattrocento. Figurano inoltre nel calendario liturgico odierno diversi martiri delle prime persecuzioni cristiane e alcuni beati più recenti, tra cui sacerdoti che pagarono con la vita la fedeltà alla propria fede nel corso del Novecento.

Accadde oggi, 15 settembre

Numerosi gli eventi che nel corso dei secoli si sono verificati in questa data:

1835 – Il brigantino britannico HMS Beagle, con a bordo il giovane naturalista Charles Darwin, approda alle isole Galápagos, tappa che si rivelerà decisiva per la futura elaborazione della teoria dell’evoluzione.

– Il brigantino britannico HMS Beagle, con a bordo il giovane naturalista Charles Darwin, approda alle isole Galápagos, tappa che si rivelerà decisiva per la futura elaborazione della teoria dell’evoluzione. 1864 – Firenze viene proclamata capitale del Regno d’Italia, subentrando a Torino in base alla Convenzione di settembre.

– Firenze viene proclamata capitale del Regno d’Italia, subentrando a Torino in base alla Convenzione di settembre. 1902 – Viene composta la celebre canzone “Torna a Surriento”, scritta in occasione della visita a Sorrento dell’allora presidente del Consiglio Giuseppe Zanardelli.

– Viene composta la celebre canzone “Torna a Surriento”, scritta in occasione della visita a Sorrento dell’allora presidente del Consiglio Giuseppe Zanardelli. 1916 – Durante la battaglia della Somme, nella Prima guerra mondiale, viene impiegato per la prima volta il carro armato in un’azione bellica.

– Durante la battaglia della Somme, nella Prima guerra mondiale, viene impiegato per la prima volta il carro armato in un’azione bellica. 1952 – Le Nazioni Unite deliberano la federazione dell’Eritrea con l’Etiopia.

– Le Nazioni Unite deliberano la federazione dell’Eritrea con l’Etiopia. 1993 – A Palermo viene ucciso don Pino Puglisi, sacerdote impegnato nella lotta alla criminalità organizzata nel quartiere di Brancaccio, in seguito riconosciuto beato e martire dalla Chiesa cattolica.

– A Palermo viene ucciso don Pino Puglisi, sacerdote impegnato nella lotta alla criminalità organizzata nel quartiere di Brancaccio, in seguito riconosciuto beato e martire dalla Chiesa cattolica. 2008 – Il crollo della banca d’investimento Lehman Brothers segna uno dei momenti più drammatici della crisi finanziaria globale.

Le notizie di ieri

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