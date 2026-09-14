Aggredisce il padre anziano e devasta la casa: allontanata 56enne a Roccadaspide

Una donna di 56 anni è stata allontanata dalla casa familiare a seguito di un tempestivo intervento dei Carabinieri. L’episodio si è verificato all’interno di un’abitazione nel comune di Roccadaspide.

L’aggressione all’anziano e i danni all’abitazione

Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe aggredito il padre anziano nel corso di un acceso diverbio avvenuto alcune sere fa. Durante l’esplosione di ira, la 56enne avrebbe anche danneggiato diversi mobili e arredi presenti nella dimora.

L’intervento dei Carabinieri e le misure cautelari

L’arrivo dei militari dell’Arma ha permesso di riportare la situazione alla calma ed evitare ulteriori conseguenze. Nei confronti della donna è stata disposta la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, unitamente al divieto di avvicinamento alla persona offesa. Le forze dell’ordine prosequono gli accertamenti per ricostruire in modo dettagliato la dinamica dei fatti.