Cilento

Principio d’incendio ad Albanella: impianto di sicurezza evita il peggio

Fiamme in una fabbrica di imballaggi ad Albanella. Il sistema antincendio scatta subito e scongiura danni gravi. Nessun ferito.

Di: Alessandra Pazzanese
Principio d’incendio ad Albanella: impianto di sicurezza evita il peggio

Momenti di apprensione nella giornata di oggi all’interno di uno stabilimento specializzato nella produzione di imballaggi nel comune di Albanella. Un incendio, che ha interessato alcuni contenitori in polistirolo, ha generato una densa colonna di fumo nero e fiamme, allarmando sia le maestranze presenti nell’impianto sia i residenti della zona circostante.

L’intervento tempestivo del sistema antincendio

A scongiurare conseguenze potenzialmente drammatiche è stato il rapido azionamento del sofisticato impianto di sicurezza e prevenzione della struttura. L’attivazione automatica dei sistemi ha contenuto il rogo fin dai primi istanti, evitando che le fiamme si propagassero al resto dello stabilimento.

Domate le fiamme ed eseguiti i rilievi di sicurezza

Il rogo è stato definitivamente estinto grazie al tempestivo intervento del personale interno, adeguatamente addestrato e formato per gestire le emergenze aziendali. Attualmente sono in corso le indagini e i rilievi tecnici per accertare le esatte cause del rogo e completare le operazioni di bonifica, necessarie a garantire la ripresa delle attività produttive in totale sicurezza e nel pieno rispetto dell’ambiente.

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