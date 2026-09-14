Sorpreso a forzare una porta a Buccino: arrestato 45enne con droga e contanti

Un intervento tempestivo dei Carabinieri della Stazione di Buccino ha sventato un colpo in un’abitazione locale nella notte tra il 12 e il 13 settembre. L’operazione ha portato all’arresto in flagranza di un 45enne originario dell’Irpinia, accusato non solo di tentato furto in abitazione, ma anche di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sorpreso in flagranza di reato con un palanchino

L’episodio si è verificato durante i consueti controlli del territorio volti alla prevenzione dei reati predatori nel comprensorio dell’Alto Sele. Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria, l’uomo stava cercando di penetrare all’interno di un privato immobile forzando la porta d’ingresso con un palanchino.

L’azione del malintenzionato si è tuttavia interrotta prima che potesse accedere ai locali. I militari, giunti tempestivamente sul posto dopo una segnalazione, sono riusciti a bloccarl e disarmarlo proprio mentre tentava di completare l’effrazione.

Il sequestro di sostanze stupefacenti e denaro in contanti

A seguito del fermo, i Carabinieri hanno perquisito il 45enne. Oltre agli attrezzi atti allo scasso utilizzati per la tentata intrusione, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 40 grammi di hashish.

Insieme alla droga, le forze dell’ordine hanno sequestrato una somma in contanti pari a 6.740 euro. Secondo gli inquirenti, il denaro è ritenuto verosimilmente provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso il Tribunale di Salerno.