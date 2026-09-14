Cilento

Tensione in centro ad Agropoli: lite tra giovani finisce a pugni in un locale di Corso Garibaldi

Un diverbio tra un dipendente e un minore sfocia in aggressione in Corso Garibaldi ad Agropoli. Un ferito soccorso dal 118, indagano i Carabinieri

Di: Ernesto Rocco
Tensione in centro ad Agropoli: lite tra giovani finisce a pugni in un locale di Corso Garibaldi

Serata di tensione nel cuore di Agropoli. Poco prima delle 21:30, una discussione scaturita probabilmente per futili motivi all’interno di un’attività commerciale in Corso Garibaldi si è repentinamente trasformata in uno scontro fisico, richiedendo il tempestivo intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

La ricostruzione della lite in Corso Garibaldi

Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, il diverbio avrebbe visto coinvolti un dipendente dell’esercizio commerciale e un minore. Per cause ancora in corso di accertamento, i toni tra i due si sono alzati rapidamente fino a far scattare l’aggressione fisica.

Nel caos generatosi all’interno del locale, alcuni presenti hanno cercato di interporsi per separare i contendenti e placare gli animi. Contemporaneamente, alcuni clienti, spaventati dalla piega presa dagli eventi, hanno lanciato l’allarme ai carabinieri.

Un ferito: l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine

Il bilancio dello scontro registra un giovane rimasto leggermente ferito e sotto shock. Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118 con un’ambulanza della Croce Rossa, che hanno prestato le prime cure al ferito direttamente sul luogo dell’accaduto.

Pochi minuti dopo sono arrivati anche i Carabinieri della locale compagnia. I militari hanno avviato immediatamente i rilievi di rito, identificando i testimoni e le persone coinvolte per ricostruire con esattezza la sequenza dei fatti ed determinare le relative responsabilità.

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