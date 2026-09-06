Almanacco 6 settembre 2026: meteo Salerno, eventi Cilento, San Zaccaria

Buongiorno e buona domenica dal Cilento! Ecco l’almanacco di domenica 6 settembre 2026, con tutte le informazioni utili per la giornata: dalle previsioni del tempo sulla provincia di Salerno agli eventi in programma nei borghi cilentani, passando per il santo che la Chiesa celebra oggi e un tuffo nella storia con la rubrica “accadde oggi”.

Meteo, provincia di Salerno: le previsioni per il 6 settembre

La tendenza meteo per il weekend indica la persistenza dell’anticiclone africano sul Sud Italia, con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso sulla provincia di Salerno e temperature ancora sopra la media stagionale. In base agli ultimi aggiornamenti dei principali servizi meteorologici, domenica 6 settembre si prospetta una giornata stabile e soleggiata, con temperature massime comprese tra i 28 e i 32 gradi e minime intorno ai 21-23 gradi lungo la costa, mari poco mossi e venti generalmente deboli. Non si escludono, come spesso accade in questo periodo, brevi annuvolamenti pomeridiani sulle zone interne e sui rilievi dell’entroterra.

Attenzione: le previsioni meteo possono variare nelle ore precedenti alla data indicata. Vi consigliamo di verificare l’aggiornamento più recente nelle 24-48 ore prima di programmare attività all’aperto.

Eventi in Cilento e provincia di Salerno il 6 settembre

Il weekend del 6 settembre 2026 è ricco di appuntamenti nel territorio cilentano, tra sagre, festival e manifestazioni enogastronomiche:

Settembre ai Fichi , a Casalsottano di San Mauro Cilento, chiude la sua sedicesima edizione proprio il 6 settembre: cinque giorni dedicati al Fico Bianco del Cilento DOP, tra degustazioni, laboratori e piatti tipici a base di fico, dalla zuppa di ceci di Cicerale alle caserecce con fichi e caprino.

, a Casalsottano di San Mauro Cilento, chiude la sua sedicesima edizione proprio il 6 settembre: cinque giorni dedicati al Fico Bianco del Cilento DOP, tra degustazioni, laboratori e piatti tipici a base di fico, dalla zuppa di ceci di Cicerale alle caserecce con fichi e caprino. Cilento Selvaggio , a Roscigno Vecchia, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, si conclude anch’esso il 6 settembre: tre giorni dedicati al mondo venatorio, alla cinofilia, alle tradizioni rurali e all’enogastronomia locale, in contemporanea con l’ENCI Village Cilento dedicato agli appassionati di cani di razza.

, a Roscigno Vecchia, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, si conclude anch’esso il 6 settembre: tre giorni dedicati al mondo venatorio, alla cinofilia, alle tradizioni rurali e all’enogastronomia locale, in contemporanea con l’ENCI Village Cilento dedicato agli appassionati di cani di razza. Profumo di Bufala , ad Altavilla Silentina (frazione Cerrelli), giunge alla quarta serata conclusiva: un appuntamento dedicato alla mozzarella di bufala e ai prodotti caseari simbolo della tradizione locale.

, ad Altavilla Silentina (frazione Cerrelli), giunge alla quarta serata conclusiva: un appuntamento dedicato alla mozzarella di bufala e ai prodotti caseari simbolo della tradizione locale. A Novi Velia prosegue una sagra locale con appuntamenti fino al 6 settembre.

prosegue una sagra locale con appuntamenti fino al 6 settembre. A Capaccio Paestum continua la Festa nel Bosco del Getsemani, con programma da locandina anche per il 6 settembre.

Un fine settimana, dunque, all’insegna dei sapori e delle tradizioni cilentane, perfetto per chi vuole scoprire i borghi dell’entroterra salernitano tra buon cibo e cultura del territorio.

Il santo del giorno: San Zaccaria, profeta

Il 6 settembre la Chiesa cattolica ricorda San Zaccaria, profeta, penultimo dei dodici profeti minori dell’Antico Testamento. Contemporaneo del profeta Aggeo, Zaccaria fu chiamato al ministero profetico intorno al 520 a.C., negli anni successivi al ritorno del popolo ebraico dall’esilio babilonese. Attraverso visioni e parabole, invitò il popolo alla penitenza e annunciò l’avvento di un Messia mite e pacifico, una profezia che la tradizione cristiana lega all’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Il Martirologio Romano ricorda oggi anche altri santi, tra cui sant’Onesiforo e i vescovi martiri Donaziano, Presidio, Mansueto, Germano e Foscolo.

Accadde oggi, 6 settembre: gli eventi storici

Ecco alcuni fatti storici avvenuti in un 6 settembre:

1901 – L’anarchico Leon Czolgosz spara al presidente statunitense William McKinley durante l’Esposizione panamericana di Buffalo, ferendolo a morte.

– L’anarchico Leon Czolgosz spara al presidente statunitense William McKinley durante l’Esposizione panamericana di Buffalo, ferendolo a morte. 1965 – Ha inizio la fase più acuta della guerra indo-pakistana, con l’attacco dell’India al Pakistan.

– Ha inizio la fase più acuta della guerra indo-pakistana, con l’attacco dell’India al Pakistan. 1968 – Lo Swaziland (oggi Regno di Eswatini) ottiene l’indipendenza.

– Lo Swaziland (oggi Regno di Eswatini) ottiene l’indipendenza. 1972 – Il drammatico massacro di Monaco di Baviera, durante le Olimpiadi, si conclude con la morte di atleti e allenatori israeliani nel fallito blitz della polizia tedesca contro il commando di Settembre Nero.

– Il drammatico massacro di Monaco di Baviera, durante le Olimpiadi, si conclude con la morte di atleti e allenatori israeliani nel fallito blitz della polizia tedesca contro il commando di Settembre Nero. 1976 – In piena Guerra Fredda, il pilota sovietico Viktor Belenko atterra in Giappone con un caccia MiG-25 e chiede asilo politico agli Stati Uniti.

– In piena Guerra Fredda, il pilota sovietico Viktor Belenko atterra in Giappone con un caccia MiG-25 e chiede asilo politico agli Stati Uniti. 1991 – Alla città russa di Leningrado viene restituito lo storico nome di San Pietroburgo.

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