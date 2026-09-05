Roccadaspide, furto nella notte in un tabacchino: portati via tabacchi e Gratta e Vinci

Furto nella notte al tabacchino “I 2 Gian”, in località Acquaviva, lungo la SP11, a Roccadaspide. I ladri sono entrati in azione intorno alle 2.37, facendo scattare l’allarme collegato al cellulare della proprietaria. Pochi minuti dopo, alle 2.40, il marito della titolare, Giancarlo Pingaro, è arrivato sul posto, ma dei malviventi non c’era già più traccia.

La dinamica del colpo e i danni

Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero tagliato la serranda, quindi forzato l’ingresso dell’attività e portato via tabacchi e Gratta e Vinci, provocando anche ingenti danni alla struttura.Il valore complessivo della merce sottratta e dei danni è ancora in fase di quantificazione, ma si parla di migliaia e migliaia di euro.Immediata la denuncia ai Carabinieri della Compagnia di Agropoli, intervenuti subito sul posto per gli accertamenti e per ricostruire la dinamica del colpo.

Azione fulminea a poca distanza dalle case

Particolare la rapidità con cui è stato messo a segno il furto: i malviventi avrebbero agito in pochissimi minuti, riuscendo a dileguarsi prima dell’arrivo sul posto dei proprietari.Il tabacchino è adiacente all’ufficio di Poste Italiane e a diverse abitazioni, nonostante ciò nessuno si è accorto di quanto stava accadendo durante il raid notturno.

Indagini in corso e la paura tra i residenti

L’area è ora al centro degli accertamenti dei militari, che potrebbero acquisire eventuali immagini delle telecamere presenti nella zona per cercare elementi utili all’identificazione dei responsabili. Quanto accaduto ha riacceso la paura dei dei furti negli abitanti.

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire ogni passaggio del furto e verificare se il colpo possa essere collegato ad altri episodi avvenuti nella zona. Intanto, nelle prossime ore sarà completata la stima dei danni, mentre proseguono le indagini dei Carabinieri.