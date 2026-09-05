Cilento

Spaccio di cocaina e hashish nel Cilento: 25enne ai domiciliari con braccialetto elettronico

Operazione dei Carabinieri a Castelnuovo Cilento: eseguita un'ordinanza ai domiciliari per un 25enne accusato di spaccio. I dettagli della Procura

Di: Ernesto Rocco
Carabinieri Vallo Scalo

I Carabinieri hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un venticinquenne gravemente indiziato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti a Castelnuovo Cilento. Il provvedimento rappresenta l’esito delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, volte a contrastare il fenomeno dello spaccio nei comuni del territorio cilentano.

I dettagli dell’operazione a Castelnuovo Cilento

L’intervento è scattato il 3 settembre a Castelnuovo Cilento, condotto dai Carabinieri della Stazione di Castelnuovo Vallo Scalo in sinergia con i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania. I militari hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari con controllo mediante braccialetto elettronico, emessa dal G.I.P. del Tribunale vallese su richiesta della Procura della Repubblica.

Il destinatario della misura è un giovane di 25 anni di origine marocchina, residente da tempo nel Cilento.

Le accuse e il quadro investigativo

Le attività d’indagine condotte dagli investigatori hanno permesso di ricostruire la presunta attività illecita svolta dall’indagato in un arco temporale compreso tra ottobre 2025 e aprile 2026. In questo periodo, secondo le ricostruzioni dell’accusa, il venticinquenne avrebbe ceduto ripetutamente dosi di cocaina ed hashish a diversi assuntori della zona.

Come ricordato dall’autorità giudiziaria, il provvedimento cautelare si inserisce nella fase delle indagini preliminari.

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