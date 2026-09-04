Almanacco 4 settembre 2026: meteo ed eventi in provincia di Salerno

Venerdì 4 settembre 2026 è il 247° giorno dell’anno secondo il calendario gregoriano: mancano 118 giorni alla fine del 2026. In provincia di Salerno la giornata si apre ancora sotto il segno dell’estate, con l’anticiclone africano che continua a garantire tempo stabile e temperature sopra la media stagionale, mentre nel Cilento e nella Costiera Amalfitana proseguono gli eventi che animano l’ultimo scorcio d’estate.

Meteo in provincia di Salerno

Anche il 4 settembre la provincia di Salerno resta sotto l’influenza dell’anticiclone subtropicale, con cielo sereno o poco nuvoloso e clima stabile lungo tutta la giornata. Le temperature si mantengono elevate per il periodo, con minime intorno ai 22-24°C e massime che possono toccare i 31-32°C, valori ben oltre le medie di inizio settembre (normalmente comprese tra 19 e 26°C). Venti deboli dai quadranti meridionali, mare poco mosso lungo la costa cilentana e amalfitana, umidità in aumento nelle ore serali. Non si escludono locali velature pomeridiane nelle zone interne (Vallo di Diano, Alburni), ma senza fenomeni di rilievo.

Eventi in provincia di Salerno

La provincia di Salerno propone diversi appuntamenti per il weekend che si apre proprio oggi:

Silent Yoga Experience – Lungomare Colombo, Salerno: pratica di yoga in cuffia al tramonto, tra relax e musica, a ingresso gratuito.

– Lungomare Colombo, Salerno: pratica di yoga in cuffia al tramonto, tra relax e musica, a ingresso gratuito. Weekend di yoga e benessere – Tramonti (SA): tre giornate, dal 4 al 6 settembre, dedicate a pratiche, meditazione e lezioni all’aperto tra i Monti Lattari.

– Tramonti (SA): tre giornate, dal 4 al 6 settembre, dedicate a pratiche, meditazione e lezioni all’aperto tra i Monti Lattari. Cartellone estivo di Sala Consilina – Vallo di Diano: prosegue fino al 29 settembre il ricco programma con concerti, teatro, cinema e sagre nelle piazze del territorio.

– Vallo di Diano: prosegue fino al 29 settembre il ricco programma con concerti, teatro, cinema e sagre nelle piazze del territorio. Eventi e sagre nei borghi del Cilento – tra fine agosto e inizio settembre diversi paesi cilentani propongono le ultime sagre estive dedicate ai prodotti tipici locali; consigliamo di verificare programmi e orari con le Pro Loco locali.

In vista di domenica 6 settembre segnaliamo inoltre l’ingresso gratuito ai Parchi Archeologici di Paestum e Velia in occasione della prima domenica del mese.

Santo del giorno: Santa Rosalia

Il 4 settembre la Chiesa cattolica ricorda Santa Rosalia, vergine ed eremita, patrona di Palermo, nota anche come “la Santuzza”. Vissuta nel XII secolo, si narra sia fuggita dalla vita di corte per ritirarsi in eremitaggio, prima sul monte Quisquina e poi sul monte Pellegrino, dove morì in solitudine nel 1170. Le sue reliquie, ritrovate nel 1624, furono portate in processione per liberare Palermo dalla peste, episodio che ne consacrò il culto popolare. Nello stesso giorno la Chiesa ricorda anche San Mosè profeta, San Bonifacio I papa e Sant’Ida di Herzfeld. Onomastico per chi porta i nomi di Rosalia, Rosaria, Rosario e Rosalina.

Accadde oggi

476 d.C. – Romolo Augusto, ultimo imperatore romano d’Occidente, viene deposto da Odoacre, che si proclama re d’Italia: una data simbolica per la caduta dell’Impero Romano d’Occidente.

– Romolo Augusto, ultimo imperatore romano d’Occidente, viene deposto da Odoacre, che si proclama re d’Italia: una data simbolica per la caduta dell’Impero Romano d’Occidente. 1824 – Nasce il compositore austriaco Anton Bruckner.

– Nasce il compositore austriaco Anton Bruckner. 1998 – A Menlo Park, in California, viene fondata Google da Larry Page e Sergey Brin, destinata a diventare uno dei motori di ricerca più utilizzati al mondo.

– A Menlo Park, in California, viene fondata da Larry Page e Sergey Brin, destinata a diventare uno dei motori di ricerca più utilizzati al mondo. 1965 – Muore il medico e filosofo Albert Schweitzer, Premio Nobel per la Pace.

Le notizie di ieri

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