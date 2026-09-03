Aeroporto di Salerno, Aeroitalia potenzia i voli: in inverno fino a 23 rotte

L’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi si prepara ad affrontare la stagione invernale 2026/2027 con un consistente potenziamento dell’offerta di volo. Nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2026 e il 27 marzo 2027, la compagnia aerea Aeroitalia punta a incrementare fino a 23 collegamenti settimanali nei momenti di massimo flusso, consolidando la connettività dello scalo campano con il resto d’Italia.

La strategia mira a garantire continuità territoriale e supporto ai flussi turistici e business anche nei mesi di bassa stagione, ampliando il raggio d’azione verso importanti snodi industriali e culturali del Nord.

Il potenziamento delle rotte per Milano e il Nord Italia

La spina dorsale della nuova programmazione invernale è rappresentata dal collegamento tra Salerno e Milano Malpensa. Per questa rotta è previsto un servizio bisettimanale dal lunedì al venerdì, a cui si aggiungono due voli nel fine settimana (uno il sabato e uno la domenica), per un totale di 12 frequenze settimanali.

A partire da novembre 2026, l’infrastruttura salernitana vedrà l’ingresso nel network delle rotte verso Torino e Genova. Nello specifico, il piano operativo prevede:

Torino : quattro frequenze settimanali, attive nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.

: quattro frequenze settimanali, attive nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. Genova: tre collegamenti a settimana, previsti il lunedì, venerdì e domenica.

Flessibilità operativa per Trieste e prospettive dello scalo

Anche la rotta verso Trieste subirà un adeguamento in base ai picchi di domanda. Nel mese di novembre e durante le festività natalizie (nel periodo compreso tra il 14 dicembre e il 3 gennaio), il volo opererà con quattro frequenze settimanali. Nel restante arco della stagione invernale, il collegamento manterrà una cadenza di tre voli a settimana.

L’operazione, segnalata dal comitato Fly Salerno, punta a stabilizzare la presenza delle compagnie nello scalo e ad assicurare una rete di trasporti capillare a servizio dell’intera provincia di Salerno e delle aree limitrofe.