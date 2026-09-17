Almanacco 17 settembre: meteo Salerno, eventi Cilento e santo del giorno

Il 17 settembre segna ormai l’ingresso pieno nella stagione autunnale, anche se il calendario meteorologico continua a regalarci giornate ancora miti lungo la costa cilentana. Siamo al 260° giorno dell’anno: mancano poco più di cento giorni alla sua conclusione. Una data che nel tempo ha intrecciato fede, storia e tradizione, e che oggi raccontiamo attraverso il consueto appuntamento con l’Almanacco di InfoCilento.

Meteo per la provincia di Salerno

La giornata si presenta all’insegna di un tempo stabile con qualche variabilità. Al mattino sono previste ampie schiarite lungo le coste campane, con cielo che tende a coprirsi leggermente nelle ore centrali della giornata, soprattutto nelle zone interne del Salernitano, dove non si escludono locali rovesci. Le temperature si mantengono gradevoli, con valori massimi ancora vicini o superiori ai 25-30°C nelle aree costiere e minime più fresche nell’entroterra. I venti risultano deboli o moderati da nord-nordest, mentre il mare si presenta poco mosso lungo il litorale cilentano. In serata il tempo tende a migliorare ulteriormente.

Eventi in programma nel Cilento e nel Salernitano

Il calendario di metà settembre nel territorio cilentano resta vivace, tra sagre di paese e appuntamenti culturali che chiudono la stagione estiva. Proprio in questi giorni si concludono le manifestazioni organizzate a Castelnuovo Cilento, mentre diversi comuni dell’entroterra proseguono con gli ultimi eventi enogastronomici legati ai prodotti tipici della tradizione contadina locale. Nei prossimi giorni si guarda già al weekend, con nuovi appuntamenti annunciati in diverse località della provincia, tra feste patronali e sagre autunnali.

Il Santo del giorno: San Roberto Bellarmino

Oggi la Chiesa cattolica celebra San Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa. Nato a Montepulciano nel 1542, entrò giovanissimo nella Compagnia di Gesù e si distinse come uno dei più importanti teologi del periodo post-tridentino. Studiò a Padova, Lovanio e al Collegio Romano, dove ebbe tra i suoi allievi anche san Luigi Gonzaga. Divenuto cardinale e arcivescovo di Capua nel 1599, si dedicò con impegno al ministero pastorale e alla difesa della dottrina della fede, lasciando opere fondamentali per l’apologetica cattolica come il celebre “Catechismo”, strumento di formazione per generazioni di fedeli. Nello stesso giorno la Chiesa ricorda anche altre figure, tra cui santa Ildegarda di Bingen, san Lamberto di Maastricht e san Satiro.

Accadde oggi: curiosità dalla storia

Il 17 settembre porta con sé pagine importanti della storia mondiale. Nel 1776 venne firmata a Philadelphia la Costituzione degli Stati Uniti d’America. Nel 1920 nacque negli Stati Uniti la National Football League, oggi tra i campionati sportivi più seguiti al mondo. Nel 1978 vennero siglati gli storici Accordi di pace di Camp David tra Israele ed Egitto. Andando ancora più indietro nel tempo, nel 1176 l’esercito bizantino di Manuele I Comneno subì una pesante sconfitta ad opera dei turchi selgiuchidi nella battaglia di Miriocefalo, un evento che segnò profondamente le sorti dell’Impero Romano d’Oriente. Una data, dunque, che nei secoli ha visto susseguirsi eventi capaci di cambiare il corso della storia.

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