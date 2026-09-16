Montano Antilia, grave incidente in moto: 48enne ricoverato al San Luca

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri a Montano Antilia, dove un motociclista di 48 anni è rimasto ferito a seguito di una rovinosa uscita di strada. L’uomo si trova ora ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania causa dei gravi traumi riportati nell’impatto.

La dinamica dell’incidente a Montano Antilia

L’incidente si è consumato durante le ore serali lungo il territorio comunale di Montano Antilia. Secondo le prime ricostruzioni, il 48enne alla guida della propria moto avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo, finendo fuori dalla carreggiata.

Non risultano al momento coinvolti altri mezzi nell’impatto. Le cause che hanno portato alla perdita di aderenza del veicolo a due ruote sono tutt’ora in corso di accertamento.

I soccorsi e le condizioni del centauro

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente dopo l’allarme. Sul luogo del sinistro sono giunte tempestivamente le ambulanze del servizio sanitario 118. I sanitari, valutata la gravità del quadro clinico, hanno prestato le prime cure sul posto prima di disporre il trasporto d’urgenza presso il presidio ospedaliero “San Luca”.

All’ingresso in struttura, i medici hanno riscontrato diversi politraumi sul corpo del quarantottenne, disponendone il ricovero in prognosi riservata per il monitoraggio costante delle condizioni di salute.