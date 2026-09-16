Dramma a Torraca: donna di 70 anni trovata morta in casa vegliata dal cane

Dramma questa mattina a Torraca, dove una donna di 70 anni, originaria del napoletano, è stata trovata priva di vita all’interno della sua abitazione. Ad accorgersi di quanto accaduto è stata un’amica della donna che, nella mattinata odierna, non riusciva a mettersi in contatto con lei.

L’intervento dei soccorsi a Torraca

Allertati i soccorsi, sul posto è stato immediato l’arrivo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino, che hanno forzato la porta d’ingresso per entrare nella casa della donna. La 70enne era priva di vita all’interno della sua stanza da letto.

Il malore improvviso e la presenza del cagnolino

Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, che hanno tentato in tutti i modi di salvarle la vita, per la donna non c’è stato nulla da fare. La vittima, che già soffriva di patologie pregresse, è stata colta da un improvviso malore. A farle compagnia fino all’arrivo dei soccorritori è stato il suo fedele cagnolino, che non si è mai allontanato dal corpo della 70enne.

Le indagini dei Carabinieri e il rilascio della salma

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Sapri, diretti dal comandante interinale Luogotenente Antonio Monaco. Dopo i dovuti rilievi e una volta informata la Procura della Repubblica di Lagonegro dell’accaduto, la salma è stata restituita ai familiari per consentire lo svolgimento dei funerali.