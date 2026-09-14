Almanacco 14 settembre: meteo, eventi e santo del giorno nel Cilento

Il 14 settembre è il 257° giorno dell’anno secondo il calendario gregoriano: mancano poco più di tre mesi alla fine del 2026. Per il Cilento e la provincia di Salerno è una giornata che chiude un fine settimana particolarmente ricco di sagre e appuntamenti estivi, mentre sul piano liturgico la Chiesa celebra una delle feste più antiche della tradizione cristiana, l’Esaltazione della Santa Croce. Ecco tutti gli aggiornamenti di giornata.

Meteo, provincia di Salerno

Le tendenze disponibili a inizio settimana indicano, dopo la fase di caldo intenso che ha caratterizzato la prima decade di settembre, un progressivo assestamento delle condizioni atmosferiche sul Sud Italia, con un’attenuazione delle temperature più estreme e un ritorno a valori più moderati per il periodo. Lungo la fascia costiera cilentana ci si attende in prevalenza cielo sereno o poco nuvoloso, mentre nelle zone interne e montane — Alburni, Vallo di Diano, entroterra del Parco Nazionale — non sono da escludere annuvolamenti e locali rovesci pomeridiani, come tipico nel passaggio tra estate e autunno.

Eventi, Cilento e provincia di Salerno

Lunedì 14 settembre segna la chiusura di diversi appuntamenti che hanno animato il territorio nell’ultimo weekend:

Fiera della Frecagnola – Cannalonga : una delle fiere più antiche e rappresentative del Cilento, che unisce commercio, tradizione, gastronomia, allevamento e memoria rurale, si chiude proprio oggi dopo giorni di appuntamenti.

: una delle fiere più antiche e rappresentative del Cilento, che unisce commercio, tradizione, gastronomia, allevamento e memoria rurale, si chiude proprio oggi dopo giorni di appuntamenti. Sagra della Tonda di Giffoni IGP – Vassi di Giffoni Valle Piana : all’Aia della Baronessa cala il sipario sulla terza edizione della sagra dedicata alla celebre nocciola IGP, tra pizze, primi piatti, dolci tipici, gelati e intrattenimento per famiglie.

: all’Aia della Baronessa cala il sipario sulla terza edizione della sagra dedicata alla celebre nocciola IGP, tra pizze, primi piatti, dolci tipici, gelati e intrattenimento per famiglie. Viviamocilento – Acciaroli, Pollica: il festival con cui il Comune di Pollica celebra il territorio cilentano arriva all’ultima giornata di musica e cultura all’Arena del Mare, dopo un programma che ha visto avvicendarsi artisti della scena musicale e culturale italiana.

Resta invece ancora aperta, e proseguirà nei prossimi giorni, la Sagra dell’Uva e del Vino nella frazione Filetta di San Cipriano Picentino, con cantine locali, degustazioni e musica dal vivo.

Nota redazionale: orari e programmi possono subire variazioni dell’ultimo minuto; si consiglia di verificare sempre i canali ufficiali dei Comuni e delle Pro Loco organizzatrici.

Santo del giorno

Il 14 settembre la Chiesa cattolica celebra la Esaltazione della Santa Croce, una delle feste liturgiche più antiche della cristianità. La ricorrenza cade il giorno successivo alla dedicazione della basilica della Risurrezione fatta edificare sul sepolcro di Cristo a Gerusalemme, e la Croce viene onorata come segno della vittoria pasquale e annuncio della venuta del Signore. Nello stesso giorno il Martirologio Romano ricorda anche san Cornelio, papa e martire, e san Cipriano, vescovo di Cartagine, entrambi figure di primo piano nella Chiesa del III secolo.

Accadde oggi

1224 – Secondo la tradizione, san Francesco d’Assisi riceve le stimmate sul monte della Verna.

– Secondo la tradizione, san Francesco d’Assisi riceve le stimmate sul monte della Verna. 1321 – Nella notte tra il 13 e il 14 settembre si spegne a Ravenna Dante Alighieri, padre della lingua italiana.

– Nella notte tra il 13 e il 14 settembre si spegne a Ravenna Dante Alighieri, padre della lingua italiana. 1752 – L’Impero britannico adotta ufficialmente il calendario gregoriano.

– L’Impero britannico adotta ufficialmente il calendario gregoriano. 1901 – Theodore Roosevelt diventa presidente degli Stati Uniti.

– Theodore Roosevelt diventa presidente degli Stati Uniti. 1960 – A Baghdad viene fondata l’OPEC, l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio.

– A Baghdad viene fondata l’OPEC, l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio. 1982 – Muore Grace Kelly, attrice statunitense divenuta principessa di Monaco, in seguito a un incidente stradale avvenuto il giorno precedente.

Lo sport del weekend

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