Campionati Regionali

Eccellenza Girone B, 2ª giornata: Cuomo condanna la Battipagliese, doppio Esposito lancia l’Angri sul campo del Campagna

Seconda giornata amara per Battipagliese e Città di Campagna: decidono Cuomo per l'Agerola e la doppietta di Esposito per l'US Angri. In vetta comandano Costa d'Amalfi, Poggiomarino e Agerola a punteggio pieno

Di: Costabile Pio Russomando
Campo calcio

La seconda giornata di Eccellenza Campania, Girone B, lascia in eredità due sconfitte pesanti per Battipagliese e Città di Campagna, entrambe capitolate davanti al proprio pubblico in un turno che invita già a qualche riflessione.

Battipagliese ko in casa: decide un gol di Cuomo

Match complicato per la Battipagliese, superata 1-0 tra le mura amiche dall’Agerola. A decidere l’incontro è un gol siglato da Cuomo nella ripresa, che si è dimostrato decisivo in una gara equilibrata dove i granata non sono riusciti a trovare la via del pareggio nonostante il fattore campo a favore. Grazie al successo del turno d’esordio, i granata restano comunque a quota 3 punti in classifica.

Città di Campagna, doppietta di Esposito e ko interno contro l’Angri

Non va meglio al Città di Campagna, sconfitto 2-1 in casa dall’US Angri 1927. A decidere il match è la doppietta di Esposito, che ha permesso agli ospiti di portare a casa i tre punti nonostante la rete della bandiera firmata Giorgio per i padroni di casa. Anche per i campagnesi, come per la Battipagliese, il ko arriva dopo un successo alla prima giornata: la squadra resta a quota 3 punti.

Gli altri risultati della giornata

Nel resto del programma, da segnalare le vittorie di Castel San Giorgio (3-1 sulla Città di Solofra) e Città di Pontecagnano Faiano (2-1 sull’Alta Hirpinia Sport). Pareggi invece per Sanseverinese-Salernum (0-0) e GS Telese Terme-San Vito Positano (1-1). Successi esterni per Apice Calcio 1964 (2-0 sul LMM Montemiletto) e Costa d’Amalfi (1-0 sullo Sporting Ponte 2019), mentre il Poggiomarino ha superato 3-2 l’Heraclea Calcio in un match ricco di reti.

La classifica dopo la 2ª giornata

Pos.SquadraPunti
1Costa d’Amalfi6
2Poggiomarino6
3Agerola6
4Città di Solofra3
5Castel San Giorgio3
6Apice Calcio 19643
7Battipagliese3
8Heraclea Calcio3
9Sporting Ponte 20193
10Città di Campagna3
11US Angri 19273
12Città di Pontecagnano Faiano3
13San Vito Positano2
14GS Telese Terme1
15Salernum1
16LMM Montemiletto1
17Sanseverinese1
18Alta Hirpinia Sport0

Il commento

Dopo due turni, tre squadre viaggiano a punteggio pieno: Costa d’Amalfi, Poggiomarino e Agerola guidano la classifica a quota 6 punti, confermandosi le formazioni più in forma di questo avvio di stagione. Un folto gruppo di squadre insegue a quota 3, tra cui Battipagliese e Città di Campagna. In fondo alla graduatoria, l’Alta Hirpinia Sport resta ancora a secco di punti e dovrà invertire subito la rotta per non staccarsi già dal gruppo.

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