Eccellenza Girone B, 2ª giornata: Cuomo condanna la Battipagliese, doppio Esposito lancia l’Angri sul campo del Campagna

La seconda giornata di Eccellenza Campania, Girone B, lascia in eredità due sconfitte pesanti per Battipagliese e Città di Campagna, entrambe capitolate davanti al proprio pubblico in un turno che invita già a qualche riflessione.

Battipagliese ko in casa: decide un gol di Cuomo

Match complicato per la Battipagliese, superata 1-0 tra le mura amiche dall’Agerola. A decidere l’incontro è un gol siglato da Cuomo nella ripresa, che si è dimostrato decisivo in una gara equilibrata dove i granata non sono riusciti a trovare la via del pareggio nonostante il fattore campo a favore. Grazie al successo del turno d’esordio, i granata restano comunque a quota 3 punti in classifica.

Città di Campagna, doppietta di Esposito e ko interno contro l’Angri

Non va meglio al Città di Campagna, sconfitto 2-1 in casa dall’US Angri 1927. A decidere il match è la doppietta di Esposito, che ha permesso agli ospiti di portare a casa i tre punti nonostante la rete della bandiera firmata Giorgio per i padroni di casa. Anche per i campagnesi, come per la Battipagliese, il ko arriva dopo un successo alla prima giornata: la squadra resta a quota 3 punti.

Gli altri risultati della giornata

Nel resto del programma, da segnalare le vittorie di Castel San Giorgio (3-1 sulla Città di Solofra) e Città di Pontecagnano Faiano (2-1 sull’Alta Hirpinia Sport). Pareggi invece per Sanseverinese-Salernum (0-0) e GS Telese Terme-San Vito Positano (1-1). Successi esterni per Apice Calcio 1964 (2-0 sul LMM Montemiletto) e Costa d’Amalfi (1-0 sullo Sporting Ponte 2019), mentre il Poggiomarino ha superato 3-2 l’Heraclea Calcio in un match ricco di reti.

La classifica dopo la 2ª giornata

Pos. Squadra Punti 1 Costa d’Amalfi 6 2 Poggiomarino 6 3 Agerola 6 4 Città di Solofra 3 5 Castel San Giorgio 3 6 Apice Calcio 1964 3 7 Battipagliese 3 8 Heraclea Calcio 3 9 Sporting Ponte 2019 3 10 Città di Campagna 3 11 US Angri 1927 3 12 Città di Pontecagnano Faiano 3 13 San Vito Positano 2 14 GS Telese Terme 1 15 Salernum 1 16 LMM Montemiletto 1 17 Sanseverinese 1 18 Alta Hirpinia Sport 0

Dopo due turni, tre squadre viaggiano a punteggio pieno: Costa d’Amalfi, Poggiomarino e Agerola guidano la classifica a quota 6 punti, confermandosi le formazioni più in forma di questo avvio di stagione. Un folto gruppo di squadre insegue a quota 3, tra cui Battipagliese e Città di Campagna. In fondo alla graduatoria, l’Alta Hirpinia Sport resta ancora a secco di punti e dovrà invertire subito la rotta per non staccarsi già dal gruppo.