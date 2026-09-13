Eccellenza Girone B, 2ª giornata: Cuomo condanna la Battipagliese, doppio Esposito lancia l’Angri sul campo del Campagna

La seconda giornata di Eccellenza Campania, Girone B, lascia in eredità due sconfitte pesanti per Battipagliese e Città di Campagna, entrambe capitolate davanti al proprio pubblico in un turno che invita già a qualche riflessione.
Battipagliese ko in casa: decide un gol di Cuomo
Match complicato per la Battipagliese, superata 1-0 tra le mura amiche dall’Agerola. A decidere l’incontro è un gol siglato da Cuomo nella ripresa, che si è dimostrato decisivo in una gara equilibrata dove i granata non sono riusciti a trovare la via del pareggio nonostante il fattore campo a favore. Grazie al successo del turno d’esordio, i granata restano comunque a quota 3 punti in classifica.
Città di Campagna, doppietta di Esposito e ko interno contro l’Angri
Non va meglio al Città di Campagna, sconfitto 2-1 in casa dall’US Angri 1927. A decidere il match è la doppietta di Esposito, che ha permesso agli ospiti di portare a casa i tre punti nonostante la rete della bandiera firmata Giorgio per i padroni di casa. Anche per i campagnesi, come per la Battipagliese, il ko arriva dopo un successo alla prima giornata: la squadra resta a quota 3 punti.
Gli altri risultati della giornata
Nel resto del programma, da segnalare le vittorie di Castel San Giorgio (3-1 sulla Città di Solofra) e Città di Pontecagnano Faiano (2-1 sull’Alta Hirpinia Sport). Pareggi invece per Sanseverinese-Salernum (0-0) e GS Telese Terme-San Vito Positano (1-1). Successi esterni per Apice Calcio 1964 (2-0 sul LMM Montemiletto) e Costa d’Amalfi (1-0 sullo Sporting Ponte 2019), mentre il Poggiomarino ha superato 3-2 l’Heraclea Calcio in un match ricco di reti.
La classifica dopo la 2ª giornata
|Pos.
|Squadra
|Punti
|1
|Costa d’Amalfi
|6
|2
|Poggiomarino
|6
|3
|Agerola
|6
|4
|Città di Solofra
|3
|5
|Castel San Giorgio
|3
|6
|Apice Calcio 1964
|3
|7
|Battipagliese
|3
|8
|Heraclea Calcio
|3
|9
|Sporting Ponte 2019
|3
|10
|Città di Campagna
|3
|11
|US Angri 1927
|3
|12
|Città di Pontecagnano Faiano
|3
|13
|San Vito Positano
|2
|14
|GS Telese Terme
|1
|15
|Salernum
|1
|16
|LMM Montemiletto
|1
|17
|Sanseverinese
|1
|18
|Alta Hirpinia Sport
|0
Il commento
Dopo due turni, tre squadre viaggiano a punteggio pieno: Costa d’Amalfi, Poggiomarino e Agerola guidano la classifica a quota 6 punti, confermandosi le formazioni più in forma di questo avvio di stagione. Un folto gruppo di squadre insegue a quota 3, tra cui Battipagliese e Città di Campagna. In fondo alla graduatoria, l’Alta Hirpinia Sport resta ancora a secco di punti e dovrà invertire subito la rotta per non staccarsi già dal gruppo.