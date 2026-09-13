Serie C - Serie D

Serie D, prima caduta per la Gelbison: a Roma il Trastevere vince 2-1

Prima sconfitta stagionale per la Gelbison: il Trastevere s'impone 2-1 a Roma. Non basta la rete di Viscomi, nel finale Simeri sbaglia il rigore del pari.

Di: Antonio Pagano
Serie D, prima caduta per la Gelbison: a Roma il Trastevere vince 2-1

Al “Trastevere Stadium” di Roma arriva la prima sconfitta stagionale per la Gelbison. I padroni di casa del Trastevere si impongono per 2-1. Vanno subito in vantaggio i ragazzi in maglia amaranto con il giovane Iacoponi, poi arriva il raddoppio al 39′ con Giordani. Nella ripresa Viscomi accorcia le distanze, ma i rossoblù vedono sfumare il pareggio nel finale di gara a causa del calcio di rigore fallito da Simeri.

I precedenti tra le due squadre

Sono quattro i precedenti complessivi tra Trastevere e Gelbison, con un bilancio in perfetta parità: una vittoria per parte e due pareggi. Nel 2016/17 il Trastevere vinse 1-0 all’andata grazie a Stefano Tajarol, oggi alla guida della prima squadra amaranto, mentre il ritorno terminò 0-0. Nel 2024/25 si registrò il successo della Gelbison per 2-1 al Trastevere Stadium e un pirotecnico 3-3 al ritorno.

La cronaca del match

Diversi i cambi scelti da mister Agovino rispetto alla partita con l’Afragolese. Il tecnico schiera Rossi in porta, Zona, Viscomi e Silvestri in difesa, con Chironi, Uliano, Gentile e Kosovan a centrocampo, mentre Simeri, Sannoh e Darboe completano il reparto offensivo.

Il match si sblocca al 3′ del primo tempo grazie alla rete del giovane attaccante classe 2002 Daniele Iacoponi, che porta i padroni di casa in vantaggio. Il raddoppio amaranto arriva al 39′ della prima frazione con Giordani, difensore classe 1992. Il primo tempo si conclude così con il doppio vantaggio per il Trastevere.

Nella ripresa è Viscomi ad accorciare le distanze al 68′, siglando il primo gol della gara per i rossoblù. Nel finale la Gelbison va a un passo dal pari, ma Simeri sbaglia il calcio di rigore e il punteggio non cambia più. Al triplice fischio vince il Trastevere per 2-1.

Prossimo turno infrasettimanale

La Gelbison tornerà subito in campo per un riscatto immediato e per cercare la prima vittoria in campionato. Mercoledì 16 settembre i ragazzi di mister Agovino ospiteranno il Budoni per il primo turno infrasettimanale, valido per la terza giornata di campionato.

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