Atletico San Marco in Seconda Categoria: Saturno presidente e Infantini confermato

L’Atletico San Marco, formazione di Licusati nel comune di Camerota, formalizza l’iscrizione al campionato di Seconda Categoria per la stagione 2026/2027, dando seguito alla promozione conquistata sul campo al termine della scorsa annata sportiva. La realtà calcistica di Licusati punta a consolidare la propria struttura sportiva e societaria dopo l’esito positivo dei playoff di Terza Categoria.

Il percorso sportivo e la conferma in panchina

La ripartenza del progetto tecnico vede la conferma di mister Luigi Infantini alla guida della prima squadra. L’allenatore è stato tra i principali artefici di una stagione complessa, iniziata con un punto di penalizzazione in classifica e proseguita con una risalita fino al quinto posto utile per l’accesso alla fase post-season.

Il cammino nei playoff si è sviluppato attraverso il successo nella semifinale disputata a San Giovanni a Piro contro La Cilentana Sport, seguito dalla vittoria nella finale di Caselle in Pittari contro il Buonabitacolo Soccer. Risultati che hanno garantito il salto di categoria alla formazione giallo e nera.

Nuovi assetti societari e strategie di mercato

La fase di preparazione alla nuova stagione registra un avvicendamento al vertice del club, con l’elezione di Lello Saturno nel ruolo di nuovo presidente dell’Atletico San Marco. La dirigenza ha avviato le operazioni per la definizione dell’organico che affronterà il torneo di Seconda Categoria.

La linea programmatica prevede la conferma dell’ossatura dello spogliatoio protagonista della promozione, a cui verranno innestati nuovi profili per adeguare la rosa al livello tecnico del nuovo campionato. I dettagli sui nuovi tesseramenti saranno resi noti nei prossimi giorni.