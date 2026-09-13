Promozione, Girone D: l’Agropoli parte con il piede giusto, bene anche Poseidon, Pisciotta e Bellizzi

È partito nel fine settimana il campionato di Promozione Campania 2026/2027, e nel Girone D la prima giornata ha già offerto spunti interessanti. Tra le mura amiche dello stadio “Guariglia”, l’Agropoli ha inaugurato la propria stagione con una vittoria sofferta ma meritata contro la Rocchese, mentre nel resto del raggruppamento si sono messe in mostra con tre punti pieni anche Poseidon, Atletico Pisciotta, Bellizzi e Polisportiva Santa Maria Cilento.

Agropoli-Rocchese 2-1, decidono Canavese e Rabbeni

Partita bloccata fino all’intervallo, poi sbloccata nella ripresa dai delfini. Nel primo tempo la Rocchese si era resa pericolosa soprattutto con Citro, fermato da un grande intervento del portiere di casa Tezza, mentre l’Agropoli aveva provato a rispondere con Tedesco e Santonastaso senza fortuna. Nella ripresa i padroni di casa hanno alzato il ritmo: al 53′ Canavese ha trasformato con freddezza un calcio di rigore, prima di raddoppiare all’86’ con un preciso colpo di testa di Rabbeni. Nel finale, complice anche l’inferiorità numerica, la Rocchese ha accorciato le distanze con Amarante, senza però riuscire a evitare la sconfitta.

Gli altri risultati del weekend

Nelle gare del sabato, pari a reti bianche tra Baronissi Calcio e U.S. Faiano (0-0) e pareggio con gol tra Atletico Pagani e Sant’Antonio Abate (1-1). Successo pieno invece per la Poseidon 1958, che ha superato 3-0 il Club Serre Calcio, e per l’Atletico Pisciotta, che ha regolato con lo stesso punteggio la S.C. Victoria Marra.

Nelle gare della domenica, la Siano Calcio 2017 è passata 1-0 sul campo dell’Atletico San Gregorio, il Bellizzi ha superato 3-0 il Centro Storico Salerno e la Polisportiva Santa Maria Cilento si è imposta 2-0 in trasferta contro la Pro Sangiorgese, completando così il quadro delle cilentane a punteggio pieno insieme all’Agropoli.

Tutti i risultati – 1ª giornata e la classifica

• Atletico Pagani – Sant’Antonio Abate 1-1

• Baronissi Calcio 2010 – U.S. Faiano 1965 0-0

• Poseidon 1958 – Club Serre Calcio 3-0

• Atletico Pisciotta – S.C. Victoria Marra 3-0

• Atletico San Gregorio – Siano Calcio 2017 0-1

• Bellizzi – Centro Storico Salerno 3-0

• Pro Sangiorgese – Pol. Santa Maria Cilento 0-2

• Agropoli 1921 – Rocchese 2-1

1. Poseidon 1958 – 3 punti

2. Atletico Pisciotta – 3 punti

3. Bellizzi – 3 punti

4. Pol. Santa Maria Cilento – 3 punti

5. Agropoli 1921 – 3 punti

6. Siano Calcio 2017 – 3 punti

7. Atletico Pagani – 1 punto

8. Sant’Antonio Abate – 1 punto

9. Baronissi Calcio 2010 – 1 punto

10. U.S. Faiano 1965 – 1 punto

11. Rocchese – 0 punti

12. Atletico San Gregorio – 0 punti

13. Pro Sangiorgese – 0 punti

14. Centro Storico Salerno – 0 punti

15. S.C. Victoria Marra – 0 punti

16. Club Serre Calcio – 0 punti