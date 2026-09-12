Almanacco 12 Settembre: Meteo, Eventi nel Cilento, Santo del Giorno e Storia

Sabato 12 settembre porta con sé il profumo di un’estate che volge lentamente al termine, ma che nel Cilento continua a regalare weekend ricchi di appuntamenti culturali, gastronomici e musicali. Tra sagre di paese, festival e momenti di riflessione spirituale, la giornata offre a residenti e turisti numerose occasioni per vivere il territorio. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Meteo per la Provincia di Salerno

Il weekend del 12-13 settembre dovrebbe segnare, secondo le tendenze più recenti, la fine della lunga fase di caldo anomalo che ha caratterizzato l’inizio del mese anche al Sud Italia, con un possibile ritorno di qualche fenomeno temporalesco dopo giorni di clima quasi estivo. In generale ci si aspetta un mattino con schiarite ampie, alternate a locali annuvolamenti più consistenti sulla Campania, mentre nel pomeriggio il tempo dovrebbe restare prevalentemente soleggiato, con qualche addensamento nelle zone interne e montuose del Cilento e non escludendo brevi rovesci nelle aree appenniniche. Le temperature massime dovrebbero mantenersi ancora elevate, mentre i venti si manterranno deboli, a regime di brezza, e i mari si presenteranno calmi o poco mossi lungo la costa cilentana.

Nota redazionale: si raccomanda di verificare i dati meteo nelle 24-48 ore precedenti la pubblicazione, in particolare per le zone interne e collinari del Cilento, dove le condizioni possono variare rapidamente rispetto alla costa.

Eventi in Programma nel Cilento e nella Provincia di Salerno

Il 12 settembre è una giornata particolarmente ricca di appuntamenti nel territorio cilentano:

Viviamocilento 2026 (Acciaroli, Pollica) – Nella seconda giornata del festival dedicato allo slow living si susseguono spettacoli teatrali e musicali, con Stefano Fresi in scena con “Dell’amore, della guerra e degli ultimi”, seguito dal giovane autore Edoardo Prati con “Le Parole e il Mare” e da un momento musicale firmato Ditonellapiaga. La manifestazione, giunta a questa edizione con il tema “L’amare ci muove”, proseguirà fino al 13 settembre.

– Nella seconda giornata del festival dedicato allo slow living si susseguono spettacoli teatrali e musicali, con Stefano Fresi in scena con “Dell’amore, della guerra e degli ultimi”, seguito dal giovane autore Edoardo Prati con “Le Parole e il Mare” e da un momento musicale firmato Ditonellapiaga. La manifestazione, giunta a questa edizione con il tema “L’amare ci muove”, proseguirà fino al 13 settembre. Ficus in Tabula (Ottati) – Nel Convento dei Domenicani prende il via la quarta edizione della rassegna dedicata al fico dottato, tra show cooking, pastry show e passeggiate gastronomiche nel ficheto, con conclusione il 13 settembre.

– Nel Convento dei Domenicani prende il via la quarta edizione della rassegna dedicata al fico dottato, tra show cooking, pastry show e passeggiate gastronomiche nel ficheto, con conclusione il 13 settembre. Lo Scazzatiello Castellese (Castel San Lorenzo) – Continuano i festeggiamenti della sagra tradizionale con un live event, specialità gastronomiche locali e area giochi per famiglie.

– Continuano i festeggiamenti della sagra tradizionale con un live event, specialità gastronomiche locali e area giochi per famiglie. Emozioni Acoustic (Palinuro) – In programma un concerto acustico in serata, alle ore 21:30.

– In programma un concerto acustico in serata, alle ore 21:30. Mediterraneo Video Festival (Ascea Capoluogo) – Prosegue la rassegna cinematografica diffusa su cinque località del Cilento.

Nota redazionale: si consiglia di verificare gli orari e le eventuali variazioni di programma sui canali ufficiali dei Comuni organizzatori, specialmente in caso di condizioni meteo instabili.

Santo del Giorno

Il 12 settembre la Chiesa cattolica celebra il Santissimo Nome della Beata Vergine Maria, ricorrenza che rievoca l’amore della Madre di Dio verso il Figlio e propone ai fedeli la figura della Madre del Redentore come oggetto di devozione. La festa, che nel corso dei secoli ha conosciuto soppressioni e ripristini da parte di diversi Pontefici, fu estesa a tutta la Chiesa da Papa Innocenzo XI in memoria della vittoria contro i Turchi ottenuta nel nome di Maria, e venne infine fissata al 12 settembre da San Pio X. Nello stesso giorno si ricordano anche Sant’Autonomo, vescovo e martire, e San Guido di Anderlecht, pellegrino noto per la sua generosità verso i poveri.

Accadde Oggi, 12 Settembre

Numerosi gli eventi storici legati a questa data:

490 a.C. – Data tradizionalmente associata alla vittoria degli Ateniesi sui Persiani nella battaglia di Maratona.

– Data tradizionalmente associata alla vittoria degli Ateniesi sui Persiani nella battaglia di Maratona. 1683 – La vittoria nella battaglia di Vienna pone fine al lungo assedio ottomano della città.

– La vittoria nella battaglia di Vienna pone fine al lungo assedio ottomano della città. 1890 – Viene fondato l’insediamento di Fort Salisbury, oggi Harare, capitale dello Zimbabwe.

– Viene fondato l’insediamento di Fort Salisbury, oggi Harare, capitale dello Zimbabwe. 1919 – Gabriele d’Annunzio, alla guida di migliaia di legionari, occupa la città di Fiume con il motto “O Fiume o morte”.

– Gabriele d’Annunzio, alla guida di migliaia di legionari, occupa la città di Fiume con il motto “O Fiume o morte”. 1943 – Benito Mussolini viene liberato dalla prigionia sul Gran Sasso da un commando tedesco guidato da Otto Skorzeny.

– Benito Mussolini viene liberato dalla prigionia sul Gran Sasso da un commando tedesco guidato da Otto Skorzeny. 2001 – In risposta agli attentati dell’11 settembre, la NATO invoca per la prima volta nella sua storia l’articolo V del proprio statuto.

Le notizie di ieri

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