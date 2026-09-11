Paura a Castellabate, rischiano di annegare: due donne salvate in mare

Tanta preoccupazione nel primo pomeriggio di oggi a Santa Maria di Castellabate nei pressi del lungomare di Punta dell’Inferno. Due donne, non del posto, si sono trovate in difficoltà mentre erano in acqua poco a largo della spiaggia dello “Scario”. La situazione ha subito attirato l’attenzione dei passanti e di chi era a riva che prontamente hanno allertato i soccorsi.

L’operazione di salvataggio

I primi a recarsi sul posto sono stati alcuni residenti e pescatori della zona a bordo di un lanzino, successivamente è stato richiesto l’intervento anche della Guardia Costiera dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli e di una moto d’acqua del servizio Sea Rent and Rescue di Castellabate.

Le due donne, con non poche difficoltà data la forte corrente, sono state tratte in salvo e trasportate in sicurezza nei pressi della vicina spiaggia. Qui, ad attenderle, vi era un’ambulanza del Soccorso Valcalore. Per loro solo tanto spavento con le condizioni di salute che sono state considerate buone.

Trasportate in ospedale

Necessario comunque il trasporto in ospedale per tutte gli accertamenti del caso. Una vicenda che poteva avere risvolti tragici è stata sventata dal pronto intervento dei soccorsi.