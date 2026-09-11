Condono edilizio ad Agropoli: il TAR sospende il diniego del Comune

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), si è espresso con un’ordinanza favorevole alla Società Ermes Accoglienza S.r.l., sospendendo l’efficacia del diniego concesso dal Comune di Agropoli in merito a una richiesta di condono edilizio. La vicenda riguarda un immobile situato in località Moio – Via Fontana Saracena, per il quale l’amministrazione comunale aveva disposto il rigetto definitivo dell’istanza presentata ai sensi della Legge 47/1985.

La decisione dei giudici amministrativi

I giudici del TAR Salerno hanno accolto l’istanza cautelare presentata dai legali della società, disponendo che l’ente cittadino proceda a una nuova valutazione della pratica. Nella pronuncia, il collegio giudicante della Seconda Sezione ha precisato che: «sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, ai fini del riesame del diniego definitivo dell’istanza di condono edilizio ex L. 47/1985 […] da effettuare a cura del Comune intimato entro 60 giorni dalla notificazione e/o comunicazione della presente ordinanza, in contraddittorio tra le parti ed alla luce dei motivi di ricorso».

L’ordinanza blocca temporaneamente gli effetti del provvedimento emanato lo scorso 16 giugno 2026 dal Responsabile dell’Area 5 Governo del Territorio del Comune di Agropoli, nonché del relativo preavviso di diniego adottato a maggio.

I prossimi sviluppi della vicenda urbanistica

Con l’accoglimento della sospensiva, l’amministrazione comunale di Agropoli dovrà ora riaprire il confronto procedimentale con la società e rivalutare l’intera istruttoria tecnica alla luce dei rilievi presentati dai ricorrenti. I magistrati amministrativi hanno fissato l’udienza per la trattazione del merito della causa per il 17 febbraio 2027, data in cui si entrerà nel dettaglio dell’intera controversia edilizia. Le spese della fase cautelare sono state interamente compensate tra le parti.