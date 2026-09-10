Almanacco 10 settembre 2026: meteo Salerno, eventi in Cilento e santo del giorno

Giovedì 10 settembre, giorno 253 dell’anno secondo il calendario gregoriano: mancano 112 giorni alla fine del 2026. Una giornata di svolta sul fronte meteorologico dopo settimane di caldo anomalo, mentre nel territorio cilentano continuano gli appuntamenti di fine estate tra sagre e tradizioni popolari.

Meteo per la provincia di Salerno

Il weekend e l’inizio settimana erano stati caratterizzati da un anticiclone africano persistente, con temperature ben oltre la media stagionale. Da mercoledì 9 settembre, però, la circolazione atmosferica cambia: un fronte atlantico porta aria più fresca e instabilità, con il rischio di temporali anche intensi, localmente accompagnati da grandine e forti raffiche di vento, che dovrebbe interessare in modo più marcato il Centro-Sud proprio tra giovedì 10 e sabato 12 settembre. Sulla costa e in città il cielo si presenta quindi più instabile e variabile rispetto ai giorni precedenti, con temperature in calo dopo l’ondata di calore. Nelle zone interne e collinari del Cilento il calo termico si farà sentire soprattutto nelle ore serali e notturne, con possibili rovesci più probabili nell’entroterra.

Nota redazionale: le previsioni meteo vanno sempre verificate 24-48 ore prima della pubblicazione, poiché i modelli possono variare in questo lasso di tempo.

Eventi in Cilento e provincia di Salerno

Lo Scazzatiello Castellese – A Castel San Lorenzo prende il via la XIV edizione della storica sagra, in programma dal 10 al 13 settembre in via Roma. Quattro giornate dedicate alla gastronomia tradizionale locale, con piatti tipici a base di scazzatiello, marzafegato e curieddu, musica popolare e appuntamenti culturali.

– A Castel San Lorenzo prende il via la XIV edizione della storica sagra, in programma dal 10 al 13 settembre in via Roma. Quattro giornate dedicate alla gastronomia tradizionale locale, con piatti tipici a base di scazzatiello, marzafegato e curieddu, musica popolare e appuntamenti culturali. Ficus in Tabula – A Ottati, il 12 e 13 settembre, il Convento dei Domenicani ospiterà la quarta edizione della manifestazione dedicata al fico dottato, con show cooking, pastry show e passeggiate gastronomiche nel ficheto (evento in avvicinamento, utile per la programmazione del weekend).

– A Ottati, il 12 e 13 settembre, il Convento dei Domenicani ospiterà la quarta edizione della manifestazione dedicata al fico dottato, con show cooking, pastry show e passeggiate gastronomiche nel ficheto (evento in avvicinamento, utile per la programmazione del weekend). Sagra del Pesce Azzurro – Prosegue il calendario delle sagre marinare a Pioppi, culla della Dieta Mediterranea, nell’ambito degli appuntamenti settembrini dedicati ai prodotti del mare.

Nota redazionale: gli eventi indicati vanno sempre riscontrati con le fonti ufficiali dei Comuni e delle Pro Loco, poiché sono possibili variazioni di programma o rinvii dell’ultimo momento.

Santo del giorno

La Chiesa cattolica ricorda oggi San Nicola da Tolentino, sacerdote dell’Ordine degli Eremitani di Sant’Agostino, nato nel 1245 a Sant’Angelo in Pontano (Macerata) e morto proprio il 10 settembre 1305 a Tolentino, nelle Marche. Conosciuto per la sua vita di austera penitenza e per la profonda dedizione alla preghiera, è venerato come protettore delle anime del Purgatorio ed è invocato come santo della misericordia. Il Martirologio Romano ricorda in questa data anche altre figure, tra cui Sant’Agabio di Novara, vescovo, e Sant’Autberto di Avranches, al quale si deve la diffusione del culto di San Michele Arcangelo sul Mont Saint-Michel: figure meno note ma che arricchiscono la memoria liturgica del giorno.

Accadde oggi

Il 10 settembre ha segnato la storia in più occasioni:

1898 – A Ginevra, l’imperatrice Elisabetta d’Austria, conosciuta come la Principessa Sissi, viene assassinata dall’anarchico italiano Luigi Lucheni.

– A Ginevra, l’imperatrice Elisabetta d’Austria, conosciuta come la Principessa Sissi, viene assassinata dall’anarchico italiano Luigi Lucheni. 1919 – Austria e potenze Alleate firmano il Trattato di Saint-Germain-en-Laye, che riconosce l’indipendenza di Polonia, Ungheria, Cecoslovacchia e Regno di Jugoslavia.

– Austria e potenze Alleate firmano il Trattato di Saint-Germain-en-Laye, che riconosce l’indipendenza di Polonia, Ungheria, Cecoslovacchia e Regno di Jugoslavia. 1943 – Le truppe tedesche danno avvio all’occupazione di Roma nel corso della Seconda guerra mondiale.

– Le truppe tedesche danno avvio all’occupazione di Roma nel corso della Seconda guerra mondiale. 2002 – La Svizzera entra ufficialmente a far parte delle Nazioni Unite.

– La Svizzera entra ufficialmente a far parte delle Nazioni Unite. 2008 – Al CERN di Ginevra viene acceso per la prima volta il Large Hadron Collider, il più grande acceleratore di particelle mai costruito.

Le notizie di ieri

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