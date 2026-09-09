Paura sulla strada del Mingardo: auto sbanda per lo scoppio di una ruota, ferita una coppia

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Marina di Camerota, lungo il tratto della strada del Mingardo. Un’automobile con a bordo una coppia ha improvvisamente sbandato, terminando la propria corsa contro un veicolo parcheggiato a margine della carreggiata. L’impatto ha causato il ferimento di entrambi gli occupanti dell’auto.

La dinamica del sinistro e lo scoppio dello pneumatico

Secondo le prime ricostruzioni, alla base del sinistro ci sarebbe l’esplosione improvvisa di una ruota dell’autovettura mentre era in marcia, impedendo al conducente di mantenerne il controllo e provocando l’impatto con la vettura in sosta.

I soccorsi e i rilievi della Polizia Locale

Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza, che hanno prestato le prime cure sul posto alla coppia rimasta ferita. I rilievi per la ricostruzione esatta della dinamica e la gestione della viabilità sono stati affidati al personale della Polizia Locale, intervenuto sul luogo del sinistro agli ordini del Sottotenente Chiara Bove. Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a coordinare la rimozione dei veicoli incidentati.