Cronaca

Camion perde il carico di pomodori sulla A2: cassoni finiscono nella corsia chiusa per lavori

L'incidente in direzione sud riapre il dibattito sulla sicurezza dei mezzi pesanti lungo l'autostrada

Di: Antonio Elia
Bozza automatica

Ancora un episodio legato alla perdita di carico lungo l’autostrada A2. Questa volta a perdere parte del proprio carico è stato un camion che trasportava pomodori, mentre percorreva l’autostrada tra Eboli e Campagna, in direzione sud.

L’incidente vicino al cantiere

L’incidente si è verificato in prossimità della deviazione predisposta per consentire i lavori in corso. Alcuni cassoni contenenti pomodori sono finiti sulla carreggiata, ma fortunatamente sono caduti proprio nella corsia già chiusa al traffico per i lavori.

Nessuna conseguenza per la circolazione

Il materiale si è così riversato nell’area interdetta alla circolazione, evitando, almeno in questo caso, che il carico finisse sulle corsie aperte al traffico con conseguenze potenzialmente più gravi per gli automobilisti.

Il nodo della sicurezza dei mezzi pesanti

L’episodio ripropone comunque il tema della sicurezza dei carichi trasportati dai mezzi pesanti e dei disagi che possono verificarsi lungo l’importante arteria autostradale.

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