Camion perde il carico di pomodori a Battipaglia: traffico e senso unico alternato sulla A2

Disagi alla circolazione stradale questa mattina nei pressi dello svincolo d’ingresso all’autostrada A2 del Mediterraneo. Un mezzo pesante ha perso gran parte del proprio carico di pomodori lungo il tratto in curva che dal territorio comunale di Battipaglia conduce in direzione Salerno. La presenza degli ortaggi sulla carreggiata ha reso immediato il rischio per la tenuta dell’asfalto, richiedendo un intervento tempestivo per la messa in sicurezza dell’area.

Senso unico alternato e interventi sul posto

Per prevenire blocchi totali del traffico e limitare i pericoli per gli automobilisti in transito, Anas SpA ha predisposto la gestione provvisoria della viabilità mediante senso unico alternato. La misura si è resa necessaria per consentire al personale d’intervento di rimuovere il materiale disperso e ripulire il manto stradale. Lungo il tratto interessato si registrano rallentamenti e code in aumento durante le fasi di ripristino.

I precedenti nell’area salernitana

L’episodio odierno rappresenta il secondo evento analogo verificatosi sul territorio provinciale nel giro di pochi giorni. Una dinamica del tutto simile era stata registrata recentemente lungo il raccordo autostradale Sicignano-Potenza, confermando le criticità legate al trasporto di merci stagionali lungo gli snodi viari a ridosso dei punti di imbocco autostradale. Le autorità raccomandano la massima attenzione alle indicazioni del personale presente sul posto.