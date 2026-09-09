Sapri, donna investita sul lungomare Italia: trasportata in ospedale

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sul lungomare Italia a Sapri, nei pressi del Viale della Spigolatrice. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un’automobile guidata da un uomo ha investito una donna mentre stava attraversando la strada.

I soccorsi e il trasferimento in ospedale

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118, giunti a bordo di un’ambulanza della “New Geo”. La donna ha riportato diverse ferite e, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stata trasferita presso il vicino Pronto Soccorso dell’ospedale “Immacolata” di Sapri per tutti i necessari accertamenti medici.

I rilievi delle forze dell’ordine e l’impatto sul traffico

Sul luogo del sinistro sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, guidati dal comandante interinale Maresciallo Capo Antonio Monaco, per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Presente anche il personale della Polizia Locale, agli ordini del Maggiore Antonio Pompeo Abbadessa, che si è occupato di gestire la circolazione lungo la viabilità cittadina. A causa dell’incidente si sono registrati rallentamenti al traffico veicolare lungo il lungomare.