Albanella, cade da un’impalcatura: 78enne gravemente ferito

Preoccupazione ad Albanella per N.P., 78enne, uomo del posto che questa mattina, a causa di un incidente, è caduto da circa due metri d’altezza.

La dinamica dell’incidente

L’uomo, a quanto pare, era salito su un’impalcatura montata per effettuare dei lavori al tetto della sua abitazione quando è scivolato.

L’intervento dei soccorsi

A soccorrerlo l’ambulanza della Valcalore di Roccadaspide e l’ambulanza della Croce Rossa di Capaccio Paestum che si sono coordinate per intervenire prontamente e per trasportare in breve tempo il paziente presso l’Ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno dove è attualmente ricoverato.

Il quadro clinico

I medici stanno monitorando le condizioni sanitarie dell’uomo e si cerca di capire quale sarà l’evoluzione del suo quadro clinico, stando alle prime indiscrezioni avrebbe riportato dei traumi molto seri.