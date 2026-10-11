Agropoli, via libera alla Variante Generale al PUC e al PIP di Malagenia

Il Comune di Agropoli avvia una nuova fase di revisione e aggiornamento degli strumenti di pianificazione del territorio. L’Amministrazione guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi ha dato il via libera all’atto di indirizzo operativo per l’Ufficio di Piano, organismo incaricato di elaborare la proposta di Variante Generale al Piano Urbanistico Comunale (PUC), la gestione del Piano degli Insediamenti Produttivi (PIP) in località Malagenia e la programmazione dei comparti a iniziativa pubblica.

La decisione nasce dalla presa d’atto delle trasformazioni sociali ed economiche che stanno interessando la città cilentana, segnata negli ultimi anni da un incremento della popolazione residente e da una crescita costante dei flussi turistici stagionali. Un contesto dinamico che richiede un adeguamento strutturale dei servizi e delle aree pubbliche.

Le motivazioni della Variante Generale al PUC

L’esigenza di mettere mano allo strumento urbanistico generale scaturisce dal sensibile mutamento del tessuto urbano e sociale di Agropoli. I dati dell’Ente evidenziano come l’aumento dei residenti e la pressione turistica rendano necessario calibrare nuovamente i volumi abitativi e gli standard urbanistici fondamentali, tra cui spiccano la dotazione di parcheggi, verde pubblico e servizi collettivi.

L’iter procede nel solco delle analisi avviate negli anni precedenti: dopo l’istituzione dell’Ufficio attuazione PUC nel 2021 e le successive ricognizioni sulle criticità attuative e la correzione degli errori materiali approvate nel 2023 e nel 2024, l’Amministrazione compie ora il passo decisivo verso la stesura della Variante Generale vera e propria.

Compiti dell’Ufficio di Piano e ruolo dell’Area Governo del Territorio

La deliberazione dell’esecutivo comunale affida il mandato formale all’ingegnere Agostino Sica, responsabile dell’Area 5 (Governo del Territorio, Pianificazione Territoriale, Patrimonio e Datore di Lavoro). Sarà il dirigente a coordinare le attività dell’Ufficio di Piano e a nominare i componenti della squadra di supporto tecnico.

Le priorità operative assegnate alla struttura sono tre:

Elaborazione della Variante Generale al PUC , calibrata sulle nuove dinamiche demografiche e sul fabbisogno di standard urbanistici;

, calibrata sulle nuove dinamiche demografiche e sul fabbisogno di standard urbanistici; Gestione e pianificazione del PIP in località Malagenia , area strategica per lo sviluppo economico e manifatturiero locale;

, area strategica per lo sviluppo economico e manifatturiero locale; Programmazione e attuazione dei comparti a iniziativa pubblica.

L’Ufficio di Piano dovrà redigere una proposta organica di indirizzo tecnico-operativo che sarà poi sottoposta all’esame della Giunta e del Consiglio Comunale per l’adozione definitiva degli atti di pianificazione.

Sblocco dell’area produttiva di Malagenia

Un passaggio chiave del provvedimento riguarda l’immediata eseguibilità della delibera, approvata all’unanimità dalla Giunta. L’urgenza motivata dall’Esecutivo punta a garantire continuità amministrativa e a “sbloccare l’operatività del comprensorio produttivo” di località Malagenia, consentendo di accelerare le procedure necessarie per il rilancio delle attività insediate e di nuova attrazione sul territorio comunale.