Agropoli, torna il servizio di mobilità per anziani e non autosufficienti

Il Comune di Agropoli guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi ha ripristinato il servizio di mobilità garantita “Mobility life” a favore dei cittadini residenti, non autosufficienti o anziani sprovvisti di rete familiare che versano in stato di indigenza.

Di cosa si tratta

Si tratta di un servizio di trasporto gratuito dall’abitazione del richiedente a centri specialistici o socio-assistenziali ubicati nel territorio comunale, con automezzo della capienza di 6 passeggeri ed attrezzato per un disabile motorio. Il servizio può essere utilizzato anche per l’acquisto di beni di prima necessità.

Come usufruirne

I cittadini aventi i suddetti requisiti, che intendono usufruire del servizio possono rivolgersi, con almeno due giorni di anticipo sulla data fissata per l’incontro presso le strutture mediche o assistenziali alle assistenti sociali presso il Segretariato Sociale di Agropoli contattando il numero 0974 272739 in orario di ufficio. Il servizio di mobilità è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed è possibile farne richiesta per due volte a settimana.