Agropoli: scontro auto – scooter, due feriti

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi ad Agropoli. È successo in via padre Giacomo Selvi, proprio dinanzi alla chiesa del Sacro Cuore. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli uomini della polizia municipale, immediatamente intervenuti sul posto. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un’automobile e uno scooter. Due i feriti.

I soccorsi e i feriti

A riportare la peggio la persona alla guida di un motorino trasferita in ospedale in codice giallo.

Un altro ferito è stato trasportato in ospedale per accertamenti ma le sue condizioni non sono gravi.

I caschi bianchi si stanno occupando di accertare la dinamica del sinistro. Intervenute anche le ambulanze del 118 per prestare le cure alle persone coinvolte.

Giunti sul posto anche gli uomini di Pissta per il ripristino post incidente della carreggiata.