Agropoli, open day alla Dirty Dancing School: al via nuovi corsi di danza e tante novità

Una giornata all’insegna della danza, del divertimento e della voglia di stare insieme. È questo lo spirito che ha accompagnato l’Open Day della Dirty Dancing School di Agropoli, la scuola di danza diretta da Agnese e Antonio Di Biasi, che ha aperto le porte della propria sede in via Madonna del Carmine per presentare i nuovi corsi e coinvolgere bambini, ragazzi e adulti.

Prove aperte e lezioni dimostrative per tutte le età

A partire dalle 18:30, lo spazio è stato dedicato ai più piccoli, mentre alle 20:00 è stata la volta degli adulti, con momenti di prova e dimostrazioni delle numerose discipline proposte dalla struttura. Un’offerta ampia e pensata per ogni età e livello: dalle danze coreografiche alle danze latine e standard, dalla salsa cubana alla bachata e alla bachata sensual, passando per hip hop, break dance, flamenco, tango argentino, swing, latino show, freestyle, danze orientali e popolari, fino ad attività dedicate al fitness, allo yoga, alla baby dance e alla preparazione atletica.

Percorsi amatoriali e agonistici per la nuova stagione

La Dirty Dancing School propone inoltre percorsi individuali, amatoriali e agonistici, con l’obiettivo di accompagnare ogni allievo in un percorso di crescita attraverso la musica e il movimento. L’Open Day è stato così l’occasione per conoscere da vicino una realtà che ad Agropoli porta avanti l’insegnamento della danza con entusiasmo, professionalità e attenzione alle diverse esigenze degli iscritti. Una vera e propria festa della danza che dà ufficialmente il via alla nuova stagione, pronta ad accogliere vecchi e nuovi allievi.