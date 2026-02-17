Agropoli, Mutalipassi: “Lavoriamo per la cittadella del Carnevale”

Nel corso del programma “Anteprima News” di InfoCilento, il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, ha illustrato uno dei progetti più significativi dell’amministrazione comunale: la “Cittadella del Carnevale di Agropoli”. Si tratta di un’iniziativa ambiziosa, pensata per dare una sede stabile ai maestri cartapestai e per consolidare il ruolo del Carnevale come evento identitario della città.

Una casa per i maestri cartapestai

Il progetto prevede la realizzazione di spazi dedicati alla lavorazione della cartapesta, alla progettazione dei carri allegorici e alla formazione delle nuove generazioni. L’obiettivo è creare un luogo permanente in cui custodire e tramandare un’arte che, negli anni, ha reso il Carnevale di Agropoli uno degli appuntamenti più attesi del territorio cilentano.

Un Carnevale riconosciuto come patrimonio culturale

Il Carnevale Storico di Agropoli è un evento riconosciuto come Patrimonio Immateriale della Regione Campania e inserito nel catalogo IPIC per il suo valore storico, sociale e culturale. Questo riconoscimento testimonia l’importanza della manifestazione e la necessità di tutelarne la tradizione. Un modo per rafforzare l’identità della comunità e, allo stesso tempo, creare nuove occasioni di sviluppo economico.