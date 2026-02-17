Agropoli, Mutalipassi: “Lavoriamo per la cittadella del Carnevale”

Si tratta di un’iniziativa ambiziosa, pensata per dare una sede stabile ai maestri cartapestai e per consolidare il ruolo del Carnevale come evento identitario della città

Nel corso del programma “Anteprima News” di InfoCilento, il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, ha illustrato uno dei progetti più significativi dell’amministrazione comunale: la “Cittadella del Carnevale di Agropoli”. Si tratta di un’iniziativa ambiziosa, pensata per dare una sede stabile ai maestri cartapestai e per consolidare il ruolo del Carnevale come evento identitario della città.

Una casa per i maestri cartapestai

Il progetto prevede la realizzazione di spazi dedicati alla lavorazione della cartapesta, alla progettazione dei carri allegorici e alla formazione delle nuove generazioni. L’obiettivo è creare un luogo permanente in cui custodire e tramandare un’arte che, negli anni, ha reso il Carnevale di Agropoli uno degli appuntamenti più attesi del territorio cilentano.

Un Carnevale riconosciuto come patrimonio culturale

Il Carnevale Storico di Agropoli è un evento riconosciuto come Patrimonio Immateriale della Regione Campania e inserito nel catalogo IPIC per il suo valore storico, sociale e culturale. Questo riconoscimento testimonia l’importanza della manifestazione e la necessità di tutelarne la tradizione. Un modo per rafforzare l’identità della comunità e, allo stesso tempo, creare nuove occasioni di sviluppo economico.

