Agropoli, liberata Benedetta Scuderi: in mattinata il rientro in Italia

Buone notizie per gli italiani a bordo della Flotilla, fermati ieri dall’esercito Israeliano. In un comunicato della Farnesina si informa «che sono stati liberati dalle autorità di Israele i quattro parlamentari italiani che facevano parte della Flotilla. Il senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi erano stati fermati mentre si avvicinavano alla costa di Gaza».

Oggi rientro in Italia

La nota precisa che «Il ministro Tajani aveva avuto più contatti con il ministro israeliano Saar chiedendo la liberazione immediata. I parlamentari italiani sono stati trasferiti all’aeroporto di Tel Aviv e prenderanno un volo di linea assistiti dal personale dell’ambasciata. Partiranno per Roma con il volo IZ 335 dll 10 locali e arriveranno in Italia alle 12:35. L’ambasciata inoltre ha schierato personale del consolato al porto di Ashdod per effettuare visite consolari e richiedere la liberazione immediata di tutti gli altri italiani detenuti».

La notizia si è subito diffusa anche ad Agropoli, la famiglia di Benedetta Scuderi è stata avvisata nelle scorse ore del rientro dell’europarlamentare.

Lo sciopero

Durante la notte si erano diffuse voci di presunti maltrattamenti da parte dell’esercito israeliano, con il ministero degli esteri che aveva chiesto ed ottenuto dei video che ritrassero le condizioni dei fermati.

Oggi, intanto, in tutta Italia c’è uno sciopero generale in favore della Flotilla e Gaza.