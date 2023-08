Agropoli, l’allarme dei commercianti: «attenzione e queste persone»

«Fate attenzione a queste persone, sono dei ladri». Il tam tam è iniziato sulle chat dei commercianti di Agropoli che da ieri stanno segnalando la presenza di persone non del posto che entrerebbero nelle attività e commetterebbero furti. Il primo caso denunciato dai commercianti agropolesi è relativo a due uomini. Stando al racconto di un esercente entrerebbero nell’attività separatamente. Poi, mentre uno distrae il commesso, l’altro ruberebbe la merce esposta.

Furti ad Agropoli, le segnalazioni dei commercianti

Un episodio molto simile sarebbe stato registrato nel pomeriggio in un negozio di abbigliamento. In questo caso sarebbero state due donne a mettere in pratica lo stratagemma per rubare una camicia.

Furti di valore non ingente ma, se le denunce dovessero essere confermate, si tratterebbe comunque di un fenomeno da monitorare.

Al momento non risultano segnalazioni ai carabinieri della stazione di Agropoli ma i commercianti stanno invitando tutti i loro colleghi a fare attenzione per evitare che episodi del genere possano ripetersi.