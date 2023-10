Nuova sede per l’associazione Lume di Agropoli presieduta da Rinaldo Crea. L’inaugurazione si è tenuta venerdì 6 ottobre I in via Gennaro Serra, nella contrada Moio ad Agropoli. Presenti il sindaco Roberto Mutalipassi, l’assessore alle politiche sociali Vanna D’Arienzo e tanti ragazzi speciali accompagnati dai loro familiari che fanno parte dell’associazione di volontariato.