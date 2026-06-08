Agropoli, il Comitato “Obiettivo Ospedale” incontra i sindaci del Distretto 70: al centro l’esposto sulla sanità territoriale

Si terrà domani, alle ore 17:30 presso l’Aula Consiliare del Comune di Agropoli, l’incontro tra il Comitato Civico “Obiettivo Ospedale” e i sindaci del Distretto Sanitario 70. Una riunione a porte chiuse che rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso avviato dal Comitato per la tutela del diritto alla salute e per il ripristino di servizi sanitari essenziali sul territorio.

L’obiettivo dell’incontro è chiaro: verificare la disponibilità dei sindaci a sostenere concretamente l’azione che il Comitato intende intraprendere attraverso un esposto sulle criticità che, secondo il movimento civico, hanno penalizzato negli anni il presidio ospedaliero di Agropoli e l’intera assistenza sanitaria del comprensorio.

La richiesta del Comitato: non solo parole, ma un impegno formale

Il Comitato chiederà ai primi cittadini non soltanto una condivisione politica delle istanze portate avanti in questi anni, ma anche un impegno formale, valutando la possibilità che gli stessi sindaci si costituiscano parte attiva e denunciante nell’iniziativa.

Un banco di prova per le istituzioni:

Un banco di prova importante per comprendere chi sia realmente disposto ad affiancare i cittadini in questa battaglia per il rilancio della sanità territoriale e per il ritorno di servizi fondamentali, a partire dal pronto soccorso.

Verso un fronte istituzionale unitario per la sanità cilentana

L’incontro di domani punta dunque a trasformare le dichiarazioni di sostegno in atti concreti, nel tentativo di costruire un fronte istituzionale unitario a difesa delle esigenze sanitarie dell’intero territorio del Distretto 70.