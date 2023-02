Agropoli: emanata un’ordinanza per la protezione della banchina del molo e della spiaggia della Marina

Il sindaco di Agropoli, Roberto Antonio Mutalipassi, ha firmato un’ordinanza per la protezione della banchina del molo di sottoflutto e della spiaggia della Marina. In particolare, il provvedimento si è reso necessario dopo l’ultima forte mareggiata del 22 gennaio, di forte intensità, che ha creato prima il ritiro in mare aperto della sabbia e poi, data la particolare violenza, il dissesto della compagine rocciosa di sottoflutto, giusto al termine della discesa di via Riviera Antonicelli.

L’ordinanza

Per questo, il sindaco, ha ordinato la collocazione di massi in cemento installati in modo tale da formare una barriera artificiale a protezione della banchina del molo di sottoflutto, intitolato al compianto Biagio Manganelli.

Un mancato intervento di protezione e messa in sicurezza, rischia di produrre un aumento del dissesto della compagine rocciosa già in atto con un ulteriore dilavamento del materiale lapideo e/o sabbioso posto a base della banchina del molo di sottoflutto e un ulteriore arretramento della linea di battigia, con concreto pericolo per la pubblica incolumità.

Le motivazioni

“Al fine di prevenire ed evitare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza delle infrastrutture portuali è necessario intervenire in modo tempestivo ed immediato” – dichiara il sindaco Roberto Mutalipassi.

La spiaggia della Marina, negli anni, a causa delle frequenti mareggiate si è ridotta notevolmente. Le ultime mareggiate hanno rischiato addirittura di arrivare a ridosso di una struttura ricettiva.