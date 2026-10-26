Attualità

Agropoli candida la biblioteca “Costabile Cilento” al bando Città che Legge

La Giunta Mutalipassi partecipa al bando del Centro per il libro: progetto incentrato su scuole, inclusione e Biblioteca Costabile Cilento.

Di:
Antonio Pagano
Foto biblioteca di Agropoli

La Giunta comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha approvato la partecipazione alla decima edizione del bando “Città che legge”, promosso dal Centro per il libro e la lettura. L’Amministrazione procederà alla predisposizione e presentazione di una proposta progettuale interamente finalizzata alla promozione del libro e dell’abitudine alla lettura sul territorio cilentano.

Sinergia con il Patto locale e le istituzioni scolastiche

L’iniziativa si inserisce nel percorso strategico già intrapreso dal Comune di Agropoli in qualità di “Città che legge”, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione con gli istituti scolastici, le associazioni, gli operatori culturali e tutti gli altri soggetti aderenti al Patto locale per la lettura.

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La Biblioteca “Costabile Cilento” presidio di inclusione

Al centro della proposta progettuale vi è la valorizzazione della Biblioteca Comunale “Costabile Cilento”, individuata come presidio culturale di riferimento e snodo centrale della rete cittadina. Il piano d’azione riserva una particolare attenzione alle giovani generazioni, alla partecipazione attiva della comunità, all’inclusione sociale e alla creazione di un network stabile e permanente tra i soggetti culturali ed educativi locali.

Requisiti del bando nazionale e qualifiche ottenute

Il bando intende diffondere la pratica della lettura attraverso un’azione coordinata tra biblioteche, scuole, librerie,istituzioni e realtà associative. La partecipazione all’avviso pubblico è riservata ai Comuni in possesso della qualifica formale di “Città che legge” per il triennio 2024-2025-2026, riconoscimento già ufficialmente ottenuto dalla città di Agropoli.

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