Agropoli, al via i lavori al Palazzetto Di Concilio: corsa contro il tempo per la riapertura

A poco meno di due mesi dall’incendio che ha seriamente danneggiato il palazzetto dello sport Andrea Di Concilio, sono partite le opere per garantire la sua sistemazione e renderlo in tempi brevi nuovamente fruibile. A renderlo noto è il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, ospite della trasmissione di InfoCilento “Palazzo di città”.

«Come annunciai nell’ultimo consiglio comunale – ha spiegato il primo cittadino – abbiamo dato priorità assoluta agli interventi finalizzati a dare piena funzionalità al Palazzetto dello Sport Andrea Di Concilio, soprattutto in vista della primavera quando ospiteremo due importanti eventi sportivi nazionali di basket e volley. Costantemente abbiamo dato impulso al nostro ufficio lavori pubblici e ora i cantieri hanno finalmente preso il via. Sono certo che rispetteremo la tabella di marcia per ripristinare l’impianto sportivo entro la fine della stagione».

Gli interventi tecnici e il finanziamento

I lavori consisteranno nel rifacimento della parte del tetto danneggiata dalle fiamme con l’installazione di un’ulteriore copertura. Non solo: si procederà anche alla rimozione e alla sostituzione del parquet, rovinato dall’acqua utilizzata per lo spegnimento del rogo e dalle successive piogge.

Tali operazioni potranno essere eseguite grazie a un mutuo che l’Ente aveva contratto con la Cassa Depositi e Prestiti già prima dell’incidente. «Proprio una settimana prima del tragico incendio – ha chiarito Mutalipassi – avevamo reperito le risorse per un progetto che permetteva di risolvere i problemi di infiltrazioni d’acqua attraverso la rimozione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici presenti sulla copertura. Ironia della sorte, si è verificato questo tragico incidente. Si è quindi rimodulato il tipo di intervento e con la stessa somma, circa cinquecentomila euro, si riusciranno a ripristinare sia la copertura che il parquet».

Con la ditta già operativa, l’obiettivo dell’amministrazione è far sì che le manutenzioni seguano il cronoprogramma stabilito, che prevede la conclusione delle opere tra maggio e giugno.

Il piano per il campo Torre e lo stadio Guariglia

L’impegno del Comune sul fronte dell’impiantistica sportiva non si ferma al palazzetto. Il sindaco ha infatti confermato l’approvazione di un progetto per l’ammodernamento degli spogliatoi, della recinzione e per la sostituzione del manto in erba sintetica del campo Torre, con l’auspicio che i cantieri possano partire già nei prossimi mesi.

Infine, l’amministrazione ha presentato un progetto per il campo Guariglia partecipando a un bando regionale. L’intervento punta al rifacimento del manto erboso e della pista di atletica Pietro Mennea. Si tratta di opere necessarie: la squadra di calcio locale è attualmente costretta a giocare altrove a causa delle condizioni del terreno, mentre il settore dell’atletica attende una pista rinnovata per continuare a ospitare manifestazioni di rilievo nazionale.