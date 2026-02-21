Agropoli, al Liceo Gatto concluso il progetto “La giusta strada”: ecco l’incontro con gli studenti sulla sicurezza stradale

Si è svolto questa mattina presso l’auditorium del liceo Alfonso Gatto di Agropoli l’evento conclusivo del progetto “La giusta strada” volto a sensibilizzare gli studenti sulle tematiche della sicurezza stradale. Il progetto è stato promosso dalla Provincia di Salerno e finanziato dall’Unione delle Province d’Italia nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Mobilità sicura”.

Gli interventi

Questa mattina, alla presenza delle istituzioni locali e provinciali e dei rappresentanti delle forze dell’ordine, gli studenti e le studentesse del Gatto hanno gestito l’incontro con grande senso di responsabilità e partecipazione restituendo quanto appreso nello speciale percorso formativo articolatosi in attività laboratoriali, di ricerca e documentazione.

La dirigente scolastica Anna Vassallo ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto dai ragazzi che hanno dimostrato di aver maturato comportamenti consapevoli e responsabili. L’appuntamento odierno è stato arricchito dalla partecipazione di Maria Rosaria Vitiello, vittima superstite della strada e presidente dell’associazione “Per le Strade della Vita”.