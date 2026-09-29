Agropoli, 54esima edizione del Carnevale a rischio: carristi senza sede e lavori alla Cittadella in ritardo

È scaduto, dopo tre anni di contratto, l’affitto della struttura che ospitava i carristi dell’associazione Il Carro di Agropoli. Da oggi, dunque, il sodalizio non dispone più dello spazio necessario per stazionare e lavorare alla realizzazione dei carri allegorici. Una situazione che rischia di compromettere la preparazione della 54ª edizione del Carnevale di Agropoli, storica manifestazione che ogni anno richiama migliaia di presenze nel Cilento.

La denuncia dei carristi e il nodo della Cittadella a Mattine

A sollevare la questione è stato il presidente dell’associazione Il Carro, Mario Picariello, che ha dato voce alla delusione dei carristi per una promessa che non ha trovato riscontro nei fatti. L’amministrazione comunale aveva infatti assicurato che, alla scadenza del contratto di locazione, l’associazione avrebbe potuto trasferire le proprie attività nella nuova Cittadella del Carnevale, opera prevista in località Mattine ad Agropoli. La struttura, tuttavia, ad oggi non è stata ancora realizzata, lasciando gli artigiani privi di uno spazio operativo e alimentando forte preoccupazione in vista della prossima edizione.

La replica del sindaco Mutalipassi: soluzione temporanea entro una settimana

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, rassicurando i carristi circa la volontà del Comune di individuare una via d’uscita. Il primo cittadino ha spiegato che entro una settimana si punta a trovare una sistemazione temporanea idonea a ospitare i carri e consentire all’associazione di proseguire le lavorazioni. Mutalipassi ha espresso rammarico per non essere riuscito a rispettare la cronotabella sulla Cittadella del Carnevale, addebitando i ritardi ad ostacoli burocratici, ma ha ribadito la determinazione dell’esecutivo nel portare a compimento il progetto.

Corsa contro il tempo per salvare il Carnevale agropolese

L’attenzione resta ora concentrata sulla soluzione provvisoria promessa dalle istituzioni. Per i carristi è essenziale disporre in tempi brevi di una struttura per riprendere la programmazione, mentre il calendario stringe per l’organizzazione della 54ª edizione del Carnevale agropolese, da sempre uno degli appuntamenti culturali e turistici più attesi del territorio.