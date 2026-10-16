Aeroporto di Salerno: Aeroitalia aumenta i voli per Milano Linate

L’aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi consolida il suo ruolo strategico per la mobilità regionale attraverso un potenziamento significativo dell’offerta aerea verso il Nord Italia. A partire dal mese di novembre, la compagnia Aeroitalia incrementerà i collegamenti diretti con lo scalo di Milano Linate, arrivando a offrire fino a 5 frequenze giornaliere. L’operazione mira a intercettare una domanda di traffico in costante crescita e a garantire una copertura capillare sia per la clientela business sia per i flussi turistici tra la Campania e la Lombardia.

Un nuovo assetto per la continuità territoriale

L’incremento operativo prevede l’inserimento di una rotazione giornaliera aggiuntiva attiva dal lunedì alla domenica, con la sola eccezione della giornata di mercoledì. La scelta di intensificare i voli verso lo scalo milanese risponde all’esigenza di assicurare collegamenti veloci ed efficienti, rafforzando l’accessibilità del territorio salernitano e delle aree limitrofe. L’aumento dei voli rappresenta un passaggio chiave per la crescita progressiva della struttura aeroportuale, sempre più integrata nella rete dei trasporti nazionali.

Il supporto strategico durante i lavori a Capodichino

L’aumento delle frequenze da parte di Aeroitalia si inserisce in un contesto gestionale di rilevanza regionale. L’infrastruttura di Salerno si appresta infatti a svolgere una funzione vicaria fondamentale durante la temporanea chiusura programmatrice dell’aeroporto di Napoli Capodichino, destinato a interventi legati a lavori di manutenzione e adeguamento delle strutture. Grazie a questo coordinamento strategico, lo scalo della Costa d’Amalfi assicurerà la continuità operativa dei flussi aerei della Campania, mitigando i disagi per i passeggeri e confermandosi un hub di riferimento per l’intero sistema di trasporto regionale.