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Ryanair conferma i voli da Salerno a Milano Bergamo a febbraio

Ryanair conferma due voli settimanali tra Salerno e Milano Bergamo per febbraio, ripristinando la programmazione invernale dello scalo campano.

Di:
Emilio Malandrino
Ryanair

La compagnia aerea Ryanair ha confermato il mantenimento di due frequenze settimanali per il collegamento tra l’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e lo scalo di Milano Bergamo anche durante il mese di febbraio. Questa decisione ribalta la pianificazione iniziale, che prevedeva una riduzione dei voli nel periodo di bassa stagione. La novità è emersa dall’analisi dei sistemi di prenotazione del vettore, segnalata inizialmente dalla pagina specializzata FlySalerno, evidenziando la volontà di garantire una maggiore stabilità dei collegamenti nei mesi invernali.

Gli orari e la frequenza dei collegamenti

I passeggeri potranno contare su partenze fissate ogni lunedì e sabato, assicurando un flusso costante tra la provincia di Salerno e la Lombardia. La conservazione della doppia frequenza settimanale offre un punto di riferimento importante sia per chi viaggia per motivi di lavoro o studio verso il nord Italia, sia per i flussi turistici in arrivo nel territorio salernitano durante i mesi meno affollati. Questo assetto operativo smentisce l’ipotesi di un dimezzamento delle corse che era trapelata nelle scorse settimane per la programmazione di febbraio.

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Il ruolo strategico dello scalo di Salerno

La conferma di questa rotta si inserisce nel più ampio percorso di consolidamento dell’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi, impegnato a mantenere attive le proprie direttrici commerciali anche al di fuori del picco estivo. Garantire un collegamento diretto con un hub strategico come Milano Bergamo significa preservare la mobilità del territorio e sostenere l’accessibilità della regione Campania tutto l’anno.

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