Ryanair conferma i voli da Salerno a Milano Bergamo a febbraio

La compagnia aerea Ryanair ha confermato il mantenimento di due frequenze settimanali per il collegamento tra l’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e lo scalo di Milano Bergamo anche durante il mese di febbraio. Questa decisione ribalta la pianificazione iniziale, che prevedeva una riduzione dei voli nel periodo di bassa stagione. La novità è emersa dall’analisi dei sistemi di prenotazione del vettore, segnalata inizialmente dalla pagina specializzata FlySalerno, evidenziando la volontà di garantire una maggiore stabilità dei collegamenti nei mesi invernali.

Gli orari e la frequenza dei collegamenti

I passeggeri potranno contare su partenze fissate ogni lunedì e sabato, assicurando un flusso costante tra la provincia di Salerno e la Lombardia. La conservazione della doppia frequenza settimanale offre un punto di riferimento importante sia per chi viaggia per motivi di lavoro o studio verso il nord Italia, sia per i flussi turistici in arrivo nel territorio salernitano durante i mesi meno affollati. Questo assetto operativo smentisce l’ipotesi di un dimezzamento delle corse che era trapelata nelle scorse settimane per la programmazione di febbraio.

Il ruolo strategico dello scalo di Salerno

La conferma di questa rotta si inserisce nel più ampio percorso di consolidamento dell’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi, impegnato a mantenere attive le proprie direttrici commerciali anche al di fuori del picco estivo. Garantire un collegamento diretto con un hub strategico come Milano Bergamo significa preservare la mobilità del territorio e sostenere l’accessibilità della regione Campania tutto l’anno.