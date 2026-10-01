Grand Hotel Salerno resta aperto: il Tar accoglie il ricorso

Il Grand Hotel Salerno resta regolarmente aperto. Il Tar di Salerno ha infatti accolto l’istanza di sospensiva presentata dall’avvocato Lorenzo Lentini, legale della Panoramica Srl, società che gestisce la struttura alberghiera. Il provvedimento cautelare congela l’ordinanza di chiusura emessa dal Comune di Salerno, consentendo all’albergo di proseguire la propria attività ricettiva senza interruzioni.
La decisione dei giudici amministrativi
La seconda sezione del tribunale amministrativo regionale ha esaminato il ricorso presentato dalla proprietà contro il provvedimento di chiusura disposto dall’amministrazione comunale. Con l’accoglimento della richiesta di sospensiva, i giudici hanno ritenuto sussistenti i presupposti per bloccare temporaneamente gli effetti dell’atto amministrativo, tutelando la continuità operativa della struttura turistica.
La data dell’udienza di merito
Il regime di sospensione dell’ordinanza comunale rimarrà pienamente efficace fino al prossimo 3 dicembre. Entro questa data è fissata l’udienza di merito, momento in cui il tribunale amministrativo esaminerà in modo approfondito tutte le questioni giuridiche sollevate dalle parti in causa, definendo in via definitiva la controversia tra la società proprietaria del Grand Hotel e il Comune di Salerno.