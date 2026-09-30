Euro 2032, l’Arechi di Salerno tra i 14 stadi candidati della FIGC

Salerno sogna in grande, sperando di poter ospitare una delle manifestazioni calcistiche più importanti a livello europeo e mondiale. La FIGC, quest’oggi, ha trasmesso alla Uefa il dossier delle sedi ritenute idonee per ospitare gli Europei di Calcio in programma nel 2032. Ben 13 le città interessate con 14 stadi e tra questi c’è proprio anche l’impianto “Arechi” di Salerno.

La candidatura

Insieme alla casa dei granata vi sono altri stadi di assoluto livello come il San Nicola di Bari, l’Artemio Franchi di Firenze, Il Ferraris di Genova, il Via del Mare di Lecce, il Maradona di Napoli, il Barbera di Palermo, l’Olimpico di Roma, l’Allianz Stadium di Torino e anche i futuri impianti ancora in fase di progettazione e costruzione come lo stadio dell’As Roma a Pietralata, il nuovo Dall’Ara a Bologna, così come quelli di Cagliari, Milano e Verona.

Salerno sogna in grande

Superata questa fase iniziale la Federazione procederà all’indicazione delle cinque sedi ospitanti, mentre le altre cinque saranno in Turchia. La palla, però, ora è in mano alla Uefa che dovrà verificare tutte le infrastrutture e i requisiti previsti. Salerno spera con il suo Arechi da rinnovare e potenziare per regalare alla città un palcoscenico unico al mondo.