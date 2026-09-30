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Campionati Italiani Cadetti 2026: ad Agropoli arriva l’atletica Under 16

Dal 2 al 4 ottobre Agropoli ospita i Campionati Italiani Cadetti di atletica leggera 2026: oltre 1.300 giovani atleti allo Stadio Guariglia

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Serena Vitolo
Di:Serena Vitolo
Laureata in Scienze della Comunicazione dal 2001 con specializzazione in Comunicazione Pubblica. Consulenza sulla redazione e comunicazione di atti, delibere, presso uffici comunali. Esperienza come gost...
Campionati Italiani Cadetti 2026: ad Agropoli arriva l’atletica Under 16

Agropoli si trasforma nella capitale dell’atletica leggera Under 16 ospitando, da venerdì 2 a domenica 4 ottobre, i Campionati Italiani Cadetti 2026. L’ASD Atletica Agropoli è pronta ad accogliere oltre 1.300 giovani atleti provenienti da 21 delegazioni regionali, pronti a contendersi i titoli individuali e per regioni.

Un traguardo che rappresenta il culmine di un percorso straordinario, vissuto con orgoglio e commozione da Angelo Palmieri, storico presidente del club cilentano: «Vedere la nostra città e la nostra pista “Pietro Mennea” al centro dello sport nazionale è un sogno che si realizza e che premia anni di sacrifici», sottolinea Palmieri, evidenziando come la passione della società e del territorio sia il vero motore di eventi di grande richiamo anche turistico.

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Il programma: sfilata e cerimonia d’apertura nel centro di Agropoli

Le tre giornate uniranno momento istituzionale, festa cittadina e competizioni di altissimo livello sportivo.

Venerdì 2 ottobre, alle ore 16:30, prenderà il via la “Carovana delle Regioni”: una suggestiva e colorata sfilata che partirà dal Porto di Agropoli e attraverserà le vie del centro cittadino, portando l’energia dei giovani atleti nel cuore del Cilento.

A seguire, alle ore 18:00, si terrà la Cerimonia di Apertura in Piazza Vittorio Veneto, con il solenne giuramento degli atleti e la spettacolare accensione del Fuoco Olimpico.

Le gare allo Stadio Guariglia: orari e ingresso gratuito

Sabato 3 e domenica 4 ottobre si entrerà nel vivo delle competizioni. I cancelli dello Stadio “Raffaele Guariglia” si apriranno per due giornate intense di sfide in pista e in pedana, che assegneranno ufficialmente i titoli di Campione d’Italia 2026.

L’ingresso allo stadio per assistere alle gare sarà completamente gratuito. La cittadinanza, le famiglie e tutti gli appassionati di sport sono invitati a riempire gli spalti dello Stadio Guariglia per far sentire il proprio calore e spingere i futuri campioni dell’atletica azzurra verso il gradino più alto del podio.

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