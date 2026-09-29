San Mauro Cilento, lettere anonime diffamatorie nei confronti di Sindaco e cittadini: scatta la denuncia ai Carabinieri

Un susseguirsi di veleni e lettere anonime sta agitando la comunità di San Mauro Cilento. Da diverse settimane, numerosi cittadini, tra i quali figura anche il primo cittadino Carlo Pisacane, hanno formalizzato dettagliate denunce ai Carabinieri a seguito del recapito di missive dal contenuto denigratorio e diffamatorio.

Gli attacchi, recapitati a più riprese, non risparmiano i diretti destinatari, estendendosi con ingiurie e illazioni anche ai rispettivi nuclei familiari e alla cerchia di conoscenti più stretti.

Le missive e il clima di tensione in paese

Secondo quanto ricostruito attraverso le deposizioni presentate dalle vittime, le lettere racchiudono pesanti insulti, accuse infondate, calunnie e possibili tentativi di ricatto.

La continuità e la sistematicità con cui le missive continuano a essere recapitate hanno generato un clima di forte apprensione all’interno dell’intero centro cilentano, coinvolgendo progressivamente più figure della vita cittadina.

Scattano le indagini dei Carabinieri di Vallo della Lucania

L’intera vicenda è stata tempestivamente posta all’attenzione dell’Arma dei Carabinieri. Tutte le lettere anonime ricevute dai cittadini sono state consegnate agli inquirenti per consentire l’avvio degli accertamenti tecnici e balistici sul materiale cartaceo.

Le indagini coordinati dalla Compagnia dei Carabinieri competente per territorio sono attualmente in corso con l’obiettivo di risalire nel più breve tempo possibile all’identità del responsabile o dell’eventuale gruppo di persone autore delle intimidazioni.