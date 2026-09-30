Attualità

Salerno: teatro e solidarietà per l’Oncologia dell’ospedale di Polla

Il Circolo Carlo Alberto presenta a Sala Consilina "Storie di donne": il ricavato andrà al reparto di Oncologia di Polla per nuove poltrone medicali

Di:
Federica Inverso
Di:Federica Inverso
Scrivo per scelta e sono una cantastorie per passione. Amo i dettagli e di questi, spesso, adoro raccontare. Mi sono laureata in mediazione linguistica alla Sapienza...
Salerno: teatro e solidarietà per l’Oncologia dell’ospedale di Polla

Un gesto concreto per trasformare il ricordo in vicinanza. È stata presentata questa mattina a Salerno l’iniziativa che mette al centro musica, teatro e solidarietà a sostegno del reparto di Oncologia dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Il Circolo Sociale Carlo Alberto 1886 di Padula ha infatti promosso lo spettacolo teatrale dal titolo “Storie di donne straordinariamente semplici”, un’opera dedicata al racconto e alle vicende di tre donne del territorio.

Leggi anche:

Monitoraggio aria nel porto di Salerno: al via i controlli ARPAC
Salerno Linate con ITA Airways: la nuova rotta per la chiusura di Napoli
Teatro Arbostella Salerno: al via la stagione 2026 con record di abbonamenti

Lo spettacolo al Teatro Scarpetta di Sala Consilina

L’opera teatrale, curata dalla Compagnia Teatrale Eduardo con la partecipazione e le musiche del Maestro Aldo D’Angiò, andrà in scena sabato 10 ottobre 2026 alle ore 19:30 presso il Teatro Scarpetta – Polo Culturale Cappuccini di Sala Consilina.

L’ingresso avverrà a fronte di una donazione minima di 10 euro. L’intero ricavato della serata sarà destinato direttamente al Reparto di Oncologia dell’Ospedale “Luigi Curto” di Polla per l’acquisto di nuove poltrone medicali riservate ai pazienti.

Un’iniziativa nel segno della memoria e della speranza

La raccolta fondi e l’intero progetto culturale sono dedicati alla memoria della compianta Presidente del Circolo, l’Avvocato Rosanna Bove Ferrigno, e a tutte le persone che lottano o hanno lottato contro la malattia.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.