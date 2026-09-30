Salerno: teatro e solidarietà per l’Oncologia dell’ospedale di Polla

Un gesto concreto per trasformare il ricordo in vicinanza. È stata presentata questa mattina a Salerno l’iniziativa che mette al centro musica, teatro e solidarietà a sostegno del reparto di Oncologia dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Il Circolo Sociale Carlo Alberto 1886 di Padula ha infatti promosso lo spettacolo teatrale dal titolo “Storie di donne straordinariamente semplici”, un’opera dedicata al racconto e alle vicende di tre donne del territorio.

Lo spettacolo al Teatro Scarpetta di Sala Consilina

L’opera teatrale, curata dalla Compagnia Teatrale Eduardo con la partecipazione e le musiche del Maestro Aldo D’Angiò, andrà in scena sabato 10 ottobre 2026 alle ore 19:30 presso il Teatro Scarpetta – Polo Culturale Cappuccini di Sala Consilina.

L’ingresso avverrà a fronte di una donazione minima di 10 euro. L’intero ricavato della serata sarà destinato direttamente al Reparto di Oncologia dell’Ospedale “Luigi Curto” di Polla per l’acquisto di nuove poltrone medicali riservate ai pazienti.

Un’iniziativa nel segno della memoria e della speranza

La raccolta fondi e l’intero progetto culturale sono dedicati alla memoria della compianta Presidente del Circolo, l’Avvocato Rosanna Bove Ferrigno, e a tutte le persone che lottano o hanno lottato contro la malattia.